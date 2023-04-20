【全日空】原價近14萬頭等機票賣7000元 ANA標錯價或拒認數

日本全日空（ANA）的越南網站部分航班機票標錯價而出現大幅折扣，有頭等艙來回機票的原價更貴過錯價近20倍。全日空發言人原本承諾為購票者兌現機票，其後改口指本月内會作最終決定。

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折扣最誇張的頭等艙來回機票所屬航班由印尼雅加達出發，經日本東京及美國紐約飛往加勒比海地區，因網站出錯以890美元（約6,940港元）出售。若以20倍價差計算，機票原價或達到1.78萬美元（約13.9萬港元）。

至於原價約為1萬美元（約7.8萬港元）的商務艙機票，也因網站出錯以數百美元出售。

《彭博社》引述從事 航空業的旅客Johnny Wong指，他以1,300萬越南盾，折合約 4,350港 元的價格，預訂了由雅加達經東京飛往美國夏威夷檀香山的商務艙來回機票。

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全日空周三（19日）表示，機票標錯價疑因網站貨幣換算出錯。該公司並無提及有多少人成功搶購標錯價機票，僅表示正調查漏洞成因及影響規模。

不過全日空其後指，會在本月底前作出最終決定，代表搶到錯價機票的旅客有可能無法兌現。

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責任編輯：鄭錦玲