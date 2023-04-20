  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全日空】原價近14萬頭等機票賣7000元 ANA標錯價或拒認數

環球社會熱點 15:00 2023/04/20

分享：

分享：

日本全日空（ANA）的越南網站部分航班機票標錯價而出現大幅折扣，有頭等艙來回機票的原價更貴過錯價近20倍。全日空發言人原本承諾為購票者兌現機票，其後改口指本月内會作最終決定。

法「蜘蛛人」攀38層高樓 抗議馬克龍退休年齡改革 【下一頁】

折扣最誇張的頭等艙來回機票所屬航班由印尼雅加達出發，經日本東京及美國紐約飛往加勒比海地區，因網站出錯以890美元（約6,940港元）出售。若以20倍價差計算，機票原價或達到1.78萬美元（約13.9萬港元）。

至於原價約為1萬美元（約7.8萬港元）的商務艙機票，也因網站出錯以數百美元出售。

《彭博社》引述從事航空業的旅客Johnny Wong指，他以1,300萬越南盾，折合約4,350港元的價格，預訂了由雅加達經東京飛往美國夏威夷檀香山的商務艙來回機票。

法國總統馬克龍妻70歲生日 因示威潮拒離愛麗舍宮 【下一頁】

全日空周三（19日）表示，機票標錯價疑因網站貨幣換算出錯。該公司並無提及有多少人成功搶購標錯價機票，僅表示正調查漏洞成因及影響規模。

不過全日空其後指，會在本月底前作出最終決定，代表搶到錯價機票的旅客有可能無法兌現。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000
今日
英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
2023/04/19
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
Twitter改標「受政府資助69%媒體」 加拿大廣播公司狠批「胡鬧」
2023/04/19
Twitter改標「受政府資助69%媒體」 加拿大廣播公司狠批「胡鬧」
美網紅用ChatGPT編導影片 狠批「最差一次」
2023/04/19
美網紅用ChatGPT編導影片 狠批「最差一次」
印度首Apple Store開幕 大批「果粉」搶頭香
2023/04/18
印度首Apple Store開幕 大批「果粉」搶頭香

你可能感興趣

英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000
今日 09:05
英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
15:06 2023/04/19
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
Twitter改標「受政府資助69%媒體」 加拿大廣播公司狠批「胡鬧」
14:14 2023/04/19
Twitter改標「受政府資助69%媒體」 加拿大廣播公司狠批「胡鬧」
網絡熱話 經濟 機票 日本

上一篇文章

Ryanair CEO批脫歐損英經濟 料15年內重投歐盟

下一篇文章

英民眾排NHS檢查癌症 等兩年先有結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

尼馬模特女友IG騷孕肚 復合數月喜迎首個愛情結晶
尼馬模特女友IG騷孕肚 復合數月喜迎首個愛情結晶
美日第一夫人外交 岸田裕子偕吉爾種櫻花樹展現友誼
美日第一夫人外交 岸田裕子偕吉爾種櫻花樹展現友誼
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
英3月通脹率仍破10% 超外界預期
英3月通脹率仍破10% 超外界預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款