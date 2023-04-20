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【電動車起火】吉利跌1%、極氪001發生起火事件：非電池引發　會否影響攻歐大計？

股市 16:17 2023/04/20

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【電動車起火】吉利極氪001發生起火事件、非電池引發　會否影響攻歐大計？

吉利 （00175） 公布，旗下電動車品牌「極氪001」於陝西發生起火事件，未有造成傷亡。氪已排除動力電池引發事故，事發時處於安全狀態，未有過熱。集團對事件表示高度重視，工作人員已第一時間到場協助用戶申報保險，提供代步車，以及上報公安及消防部門。

吉利全日跌1%，收報9.87元，全日成交2.95億元。

氪首席執行官安聰慧上周曾表示，計劃將「極氪001」出口至歐洲，如今「極氪001」發生起火事件，令人關注氪安全性能，難料能否如期推廣至歐洲市場。安聰慧更曾強調氪交付10萬部輛車，未曾發生起火事件，如今或一語成讖。

翻查資料，「極氪001」今年2月曾發生自燃事件，但調查結果指起火為外部原因，涉新年慶祝期間的煙花爆竹殘骸於汽車底盤引起，故並非極氪車輛自燃。

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記者：宋佩恩

港股 汽車 吉利汽車（00175） 電動車
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