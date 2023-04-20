▲ 【大行報告｜本地地產股】摩通：二手樓交投減少利好一手市場 發展商首選新地

香港特首李家超表明目前樓市辣招仍然適用，並拒絕「撤辣」。摩通發表報告表示，認為市場錯誤地將焦點放在政府拒絕撤辣之中，並認為市場理應對「撤辣」無預期，又相信二手樓成交減少利好發展商，主要是一手樓項目正搶得市場份額。

該行預料，每平方呎平均售價低於2萬元的項目仍會繼續暢銷，而新地 （00016） 擁有最大的大眾化產品，故維持該行地產股首選，目標價131元，評級為「增持」，又認為股價向下提供吸納機會。

新地周四（20日）午後升1.5%，報107.8元。

摩通認為，最近數周，投資者對住宅市場有所冷卻，是因為二手市場交投減少、飛揚一期減價10%至15%、銀行估價已橫行所致，但相信樓市的剛性需求依然穩固不變。再者，該行認為飛揚一期減價只屬個別事件，只要不再低於市價推售新盤則無大礙。

值得一提的是，該行同意銀行估價短期內的上行空間有限，但認為樓價只要不向下，估價亦不會隨之而走低。否則，這反造成樓市交投收縮得更嚴重，並成為主要的負面催化劑。

另外，由新地發展大埔白石角University Hill昨（19日）推出首批123伙，折實呎價13,518至19,321元，較去年5月同系1期Silicon Hill低近7%。該盤將於本周末收票，最快下周發售。

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編輯：姚卓然