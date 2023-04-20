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【新股IPO】中國芯片廠長鑫存儲據報擬今年滬科創板上市　傳估值達145億美元

新股IPO 14:19 2023/04/20

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【新股IPO】中國芯片廠長鑫存儲據報擬今年滬科創板上市　傳估值達145億美元

內地力谷半導體發展，有外電引述消息指，內地動態隨機存取存儲芯片（DRAM）製造商龍頭長鑫存儲計劃今年內上交所科創板IPO（首次公開招股）上市，估值或超過145億美元（約1131億港元），現時長鑫存儲正在挑選承銷商，IPO的最終規模仍有待落實。

成立6年的長鑫存儲若估值達到千億人民幣水平，即相當於中芯國際 （00981） 市值的40%左右，而後者去年的收入超過70億美元。報道指，長鑫存儲代表拒絕就IPO計劃發表評論，並表示該公司目前專注於研究及其核心業務。

長鑫存儲是中國最大的DRAM 存儲芯片製造商之一，現時DRAM 存儲芯片主要由三星電子、SK 海力士及美光科技（美：MU）等主導。

據公司網站介紹，長鑫存儲在安徽合肥營運一間12英寸晶圓廠，其母企合肥睿力集成電路（Innotron Memory）股東包括國家集成電路產業投資基金有限公司二期，這是中國政府旗下投資基金。據天眼查稱，存儲芯片製造商兆易創新（滬：603986）和小米公司 （01810） 創始人雷軍間接持有 合肥睿力集成電路的股份。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】


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編輯：李哲毅

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