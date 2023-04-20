【ChatGPT威脅】ChatGPT引發版權危機　德國籲歐盟加快起草AI法規

▲ 42家德國協會和聯盟代表14萬名作家、攝影師和設計師等創作者，向歐盟發請願信，呼籲加快起草AI法規加強監管。（法新社）

ChatGPT及Midjourney等AI工具能通過數據庫訓練，生成文章及圖片，但就引來不少創作者關注版權危機。42家德國協會和聯盟代表14萬名作家、攝影師和設計師等創作者，向歐盟發請願信表達憂慮，並呼籲歐盟加快起草AI法規加強監管。

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創意行業工會Verdi和DGB，以及多家攝影師、設計師、記者和插畫家協會在致歐盟委員會、歐洲理事會和歐盟立法者的信中提到：「經授權使用受保護的訓練資料、不透明的程序，以及生成式AI可以預見的輸出替代源，引發了責任、義務和薪酬等根本問題，這些問題都必須在不可逆轉的傷害發生前解決。」

上述組織表示，AI法規應當在生成式AI的整個生命周期中加強監管，尤其是對基礎模型供應商進行監管，包括不應允許微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）和Meta等企業營運中央平台服務來分發數碼內容。

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對AI生成內容承擔責任

此外，信中還呼籲以上提及的基礎模型供應商，應當對其技術生成和傳播的所有內容承擔責任，特別是當發生侵犯個人權益和版權，以及散布虛假信息或歧視性訊息的時候。

責任編輯：陳卓賢

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