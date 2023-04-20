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【WiFi路由器】Linksys在港推出兩款WiFi路由器　售2,699元起

科技 18:10 2023/04/20

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CSL於即日起至2023年7月21日為Linksys FGW5500 5G WiFi 6路由器之香港獨家運營商，該款路由器建議零售價為2,999元。

疫情加速大眾採用各式各樣的智能設備，同時推動智能家居普及化。為應對後疫情時代的網絡使用需求，方便用戶為家庭、企業網絡等作升級部署，Linksys今（20日）宣佈，分別夥拍香港電訊服務供應商CSL以及網上行，推出全球首部Linksys FGW5500 5G WiFi 6路由器及全亞洲首部Hydra Pro 6E三頻AXE6600 Mesh WiFi 6E路由器。

Linksys亞洲區銷售總監余海城指，是次推出兩款新WiFi路由器適逢Linksys踏入35週年，期望滿足本港踏入復常階段，對網速及穩定性的要求。其中與CSL合作推出的FGW5500 5G WiFi 6 CPE路由器能滿足為尚未有光纖覆蓋，需要隨時隨地工作的高需求用戶。

該款雙頻路由器亦可創建一個移動熱點來連接用戶的5G和4GLTE裝置，並支援速度高達5.4 Gbps的 WiFi 6（AX 5400）連接。其採用5G NR無線接入技術，內建高通（Qualcomm）SDX62 5G模組，可連接超過250部裝置，覆蓋高達3,000平方呎。

CSL於即日起至2023年7月21日為該路由器之香港獨家運營商，建議零售價為2,999元。

Linksys亞洲區銷售總監余海城（張寶燕攝）

余海城表示，現時用戶擁有的智能設備動輒就超過兩部，預計未來數年將會倍增。在家庭網絡方面，他又分享個人經驗指，兒童在家使用網絡進行視像會議等進行學習及做功課等用途亦愈趨普及，因此必需為家庭網絡升級，「以防小朋友因網絡連接問題再有投訴」。未來，Linksys亦將會繼續研發更多的路由器產品，包括在今年下半年公布更多WiFi 7路由器產品，滿足不同香港消費者的需要。

針對網狀無線網絡系統部署 採用最新三頻WFi 6E技術

是次Linksys還有發布Hydra Pro 6E三頻AXE6600 Mesh WiFi 6E路由器，並與網上行合作推出，建議零售價為2,699元。（張寶燕攝）

此外，針對本港的居住環境較實用的網狀無線網絡系統，是次Linksys還發布了Hydra Pro 6E三頻AXE6600 Mesh WiFi 6E路由器，並與網上行合作推出，建議零售價為2,699元。（另有其他可豁免指定家居W-Fi 服務半年月費優惠，有關服務詳情需致電申請專線＋852 2888 1888 後按 6、或親臨 1010/ cs1 專門店查詢。）

可連接55個裝置 覆蓋達2,700平方呎

該路由器採用了最新三頻WFi 6E技術，支援2.4 GHz、5 GHz及6 GHz頻譜，採用Qualcomm Networking Pro 810平台，配備1.8 GHz四核心CPU，可連接55部裝置，覆蓋高達2,700平方呎，即與一個網球場的面積相約的環境，傳輸速度高達6.6 Gbps。Linksys指，尤其適合需要極可靠、最高速 WiFi的家庭多人家庭用戶。

記者：張寶燕

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