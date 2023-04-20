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【TSM】台積電第一季盈利增2%勝預期、按季少三成　銷售少於預期

股市 13:45 2023/04/20

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【TSM】台積電第一季盈利增2%勝預期、按季少三成　銷售少於預期

台積電（台：2330，美：TSM）公布，今年第一季盈利按年增2%、按季跌30%至2069億元（新台幣，下同），折合即530億港元，高於市場預期的1942億元。不過，宏觀經濟轉弱，台積電季度營業額按年增4%、按季少19%至5086億元，低於市場預期的5185億元，但屬於公司指引範圍的下限。

台積電季度每股盈利為7.98元，每股ADR單位盈利為1.31美元。

台積電首季毛利率按季回落 受累產能使用率

台積電首季毛利率為56.3%，營業利益率為45.5%，稅後純益率則為40.7%。前兩項財務比率都高於集團上季指引水平，但較第4季毛利率62.2%、淨利率52.0%，有所下滑。

台積電解釋，上季毛利率按季走低，主要由於產能使用率較低，而匯率也處於不利走勢。

5納米製程出貨佔台積電首季晶圓銷售金額的31%，7納米製程出貨佔20%。總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的51%。

台積電首季度資本開支額為99.4億美元，較前一季度108.2億美元略減。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？  亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略  

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