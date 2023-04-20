  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSM】台積電第一季盈利增2%　料今季見周期底部、人工智能需求緩手機弱勢

股市 16:05 2023/04/20

分享：

分享：

【TSM】台積電第一季盈利增2%勝預期、按季少三成　銷售少於預期

台積電（台：2330，美：TSM）公布，今年第一季盈利按年增2%、按季跌30%至2069億元（新台幣，下同），折合即530億港元，高於市場預期的1942億元。不過，宏觀經濟轉弱，台積電季度營業額按年增4%、按季少19%至5086億元，低於市場預期的5185億元，但屬於公司指引範圍的下限。

台積電季度每股盈利為7.98元，每股ADR單位盈利為1.31美元。

以制程劃分收入來源，台積電首季5納米製程出貨佔台積電首季晶圓銷售金額的31%，7納米製程出貨佔20%。

台積電料第二季營業額按季下跌

台積電首季毛利率為56.3%，營業利益率為45.5%，稅後純益率則為40.7%。前兩項財務比率都高於集團上季指引水平，但較第4季毛利率62.2%、淨利率52.0%，有所下滑。

台積電解釋，上季毛利率按季走低，主要由於產能使用率較低，而匯率也處於不利走勢，並預期高電費將令毛利率進一步受壓。

台積電展望本季營業額為152億至160億美元，較首季167.2億美元再低4%至9%。季度毛利率介乎52%至54%，營業利益率為39.5%至41.5%，較上季再轉弱。

台積電：AI需求增長  手機電腦依然較弱

台積電總裁魏哲家在分析員會議上表示，公司本季將進入周期底部，個人電腦、智能手機市場依然較弱，但預計ChatGPT等人工智能應用可推高半導體需求，但目前仍在早期階段。

台積電首季度資本開支額為99.4億美元，較前一季度108.2億美元略減，全年資本開支預算繼續維持於320億至360億美元，管理層強調，即使現時需求轉弱，但會持續投放資源在未來發展。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？  亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略  

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

相關文章：

【芯片大戰】ASML首季多賺1.8倍、淨訂單跌46%　台積電砍單傳聞、CFO：其他人樂意接手

【台灣股市】寬量國際：台企不只台積電　中小企潛力大　可瞄準「HEAD」產業

【股神巴菲特】巴菲特邊沽邊讚比亞迪非凡但有更好對象　解釋「短炒」台積電

【TSM】台積電傳延期高雄新廠規劃　台積電：下周四解說

【TSM】台積電3月營收創17個月低　按月跌11%至1454億台幣

業績公布 台積電 台積電（美：TSM） 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告│1024】大摩：快手面對上市前投資者減持風險　騰訊潛在出貨行動成股價隱憂

下一篇文章

【消費券2023】Klook消費券首日銷售額按日增2倍　消費折扣高達540元　哪個景點玩樂最受歡迎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【稻米價格】今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口　分析料米價勢飈
【稻米價格】今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口　分析料米價勢飈
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【港元滙價】銀行結餘失500億創14年半低　香港下月加P息？
【港元滙價】銀行結餘失500億創14年半低　香港下月加P息？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌9點、納指期貨跌0.3%　Tesla盤後挫6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌9點、納指期貨跌0.3%　Tesla盤後挫6%（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款