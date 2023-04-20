英民眾排NHS檢查癌症 等兩年先有結果

英國在野工黨最新調查指出，當地民眾如在國民保健服務（NHS）輪候癌症檢查，等待結果或需長達2年。有癌症專家狠評，如此長時間等候完全不能接受。

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工黨利用資訊自由法（Freedom of Information），取得NHS數據後分析，指可能患癌的民眾需等候最多兩年，才能取得癌症檢查結果。

NHS按規定，在收到家庭醫生轉介後，需在兩周內安排民眾首次會見專科醫生。然後民眾應在1個月內收到診斷報告，有需要下在兩個月內開始接受治療。但根據最新數據，民眾等候時間為規定的24倍。

數據亦揭露，由獲轉介至初次會見專家等候時間最長為171日，即約半年。民眾最多等候9個月才獲安排測試或掃瞄，部分人更等待長達逾2年（671日）才知道癌症檢查結果。

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消息人士指出，長輪候時間可能與患者選擇及複雜醫療及臨床原因有關，而非NHS缺乏能力處理有關個案。據悉，去年多達50萬民眾需等候超過兩周才獲安排見專科，情況相信在本周醫護罷工下進一步惡化。

英國癌症研究協會主席Michelle Mitchell直言，英格蘭癌症患者面臨令人難以接受的延遲治療，呼籲政府急需改善情況。

NHS信託基金代表Saffron Cordery強調，癌症是NHS優先處理項目，但因疫情使民眾輪候結果時間變長，目前狀況已慢慢改善。

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責任編輯：吳漢培