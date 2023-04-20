日本貿易逆差近1.3萬億 自1979年以來最高

日本財務省周四（20日）公布，日本截至今年3月的財政年度貿易逆差超過21.7萬億日圓（約1.27萬億港元），創下自1979年有可比較數據以來的最高紀錄。

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該國連續兩年錄得貿易逆差，打破了受東日本大地震後核電站停運影響，2013年創下的近13.8萬億日圓（約8,035億港元）紀錄。

逆差擴大主要受日圓貶值和能源價格飆升所影響。進口額按年增長32.2%至近121萬億日元（約7萬億港元），原油及石油進口額按年增近30萬億日圓（約1.8萬億港元）。

出口額增長15.5%至超過99萬億日圓（約5.8萬億港元），主要受汽車出貨量增長所帶動。進出口額及貿易逆差同創1979年以來新高。

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日本對美國的貿易順差為6.65萬億日圓（約3,872億港元），但對中國的貿易逆差卻達到6.81 萬億日圓（約3,965億港元）破紀錄 。

日本僅於3月，已錄得7545.1億日圓（約439億港元）的貿易逆差，進口與出口分別增長7.3%及4.3%。

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責任編輯：鄭錦玲