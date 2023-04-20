【數碼轉型】Prada藉Adobe實時客戶數據平台　提供實時個性化體驗

▲ Adobe表示，是次合作涵蓋Prada旗下一系列品牌，包括Prada、Miu Miu、Church's、Car Shoe、Pasticceria Marchesi和Luna Rossa。（法新社）

在3月的「Adobe Summit 2023」上，時尚奢侈品牌Prada宣布與Adobe加強合作夥伴關係，提升所有數碼渠道和實體零售端的客戶體驗。日前Adobe再透露，Prada會借助「Adobe實時客戶數據平台」及「Adobe旅程優化器」，助提高收入和客戶忠誠度。

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Adobe表示，是次合作涵蓋Prada旗下一系列品牌，包括Prada、Miu Miu、Church's、Car Shoe、Pasticceria Marchesi和Luna Rossa。而Prada將藉助Adobe Experience Cloud旗下的Adobe實時客戶數據平台和Adobe旅程優化器整合大量現有數據，創建統一的客戶資料，並跨任何渠道提供實時的個性化體驗。

Adobe提到，如果客戶允許，銷售助理將能夠得知新顧客到訪商店的時間和購買喜好，從而為其提供更豐富的個性化體驗。例如，一位已經在網上研究過某款袋的顧客可能會被邀請到店內了解這款袋的季節限定色，銷售助理將隨時準備好為其提供度身定制的體驗。

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當客戶離店後，顧客也會收到基於他們的購買、店內體驗和線上查詢資料所推薦的更多產品。

責任編輯：陳卓賢

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