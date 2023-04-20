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【財經熱話】900元買度身西裝？　UNIQLO港澳推「度身稱身」服務

Hot Talk 13:19 2023/04/20

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【財經熱話】900元買度身西裝？　UNIQLO港澳推「度身稱身」服務

日本時裝公司迅銷 （06288） 旗下UNIQLO宣布，全線香港及澳門門店及網絡旗艦店4月21日起推出 「UNIQLO CUSTOM ORDER （度身． 稱身）」服務，顧客可以在分店即場度身，30分鐘內完成度身後，再在UNIQLO應用程式下單，購買適合自己尺碼的商務套裝，最快即日在指定門店領取商品。

據UNIQLO資料，度身服務暫時只限男裝，重點商品為AirSense 西裝外套（599元）、免熨 Slim Fit 恤衫（299元）和AirSense 長褲（299元）三款，客人可選衣長、袖長、領圍和修改褲長。換言之，顧客最平只須898元即可買入西裝外套連長褲。

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另外，UNIQLO表示，4月起己陸續在港澳門店引入自助收銀機，把商品放進自助收銀機的指定位置，透過RFID技術，即可立刻顯示所購買商品的名稱、顏色、尺寸和售價等資料，並進行付款。公司預計，今年7月中旬前，所有港澳分店都設有自助收銀機，期望減少排隊等候的時間。

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編輯：麥德銘

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