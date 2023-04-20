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【快手 1024】騰訊子公司實物分派快手 變相減持？ 快手捱沽 跌穿50元大關

股樓投資 15:46 2023/04/20

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騰訊控股（00700）再減持重磅科企。據快手(01024) 近日股權披露顯示，大股東騰訊旗下公司Parallel Nebula Investment Limited（PNI）向外部資本夥伴無償派送5,115萬股、市值逾26億元快手股份，不涉交易代價。騰訊解釋，是旗下公司應合作夥伴要求分派股份。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

受減持消息影響，快手股價捱沽。今早（20日）一度瀉6.4%，低見48.4元，最新報49元，仍挫5.2%，成交額19.9億元。騰訊則好淡爭持，最新報356元，跌0.3%。

【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%【見下頁

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減持後，騰訊的快手持股由20.45%減至19.02%，仍為快手單一最大股東。雖然騰訊已澄清此舉非減持，惟市場仍憂慮騰訊會否續向股東派送股份或以其他方式進一步減持。

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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記者：郭秀慧

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快手—W（01024） 港股 減持 騰訊控股（00700）

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元朗溱柏開放式戶358萬沽　六年貶值7萬　造價回到2017年4月水平

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