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【消費券2023】Klook消費券首日銷售額按日增2倍　消費折扣高達540元　哪個景點玩樂最受歡迎？

Hot Talk 15:37 2023/04/20

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【消費券2023】Klook消費券首日銷售額按日增2倍　消費折扣高達540元　哪個景點玩樂最受歡迎？

消費券已推出接近一周，旅遊平台Klook表示，以消費券派發首日（4月16日），使用消費券電子支付平台預訂的整體銷售額按日錄得雙倍增長，預訂量按日亦增95%，而據Klook內部數據，人均消費額按日增65%。消費券同時帶動Klook用戶增長，當天使用平台的新用戶增加58%。

訂單方面，海外旅遊相關訂單佔當天預訂額約70%，當中以租車及景點玩樂相關的預訂為主。Klook指，最受歡迎的海外預訂項目為大阪環球影城門票，其次分別是東京迪士尼樂園門票、大阪西日本特快HARUKA號火車票、Skyliner京成電鐵車票及日本環球影城Express Pass 快速通關券。

    點擊圖片放大

隨消費券推出，Klook連同6個電子支付平台推出消費券多重賞，Visa卡持有人可享9折租車、旅遊保險及導賞團優惠，折扣上限為540元。以Payme、Wechat Pay HK，Tap & Go或八達通消費滿1000元，可減50元。DBS信用卡持有人消費滿500元，可享減50元優惠，最多可享300元折扣。

Klook即日起至下周二（25日）期間，推出500元消費折扣優惠，惟名額有限，網站亦顯示優惠已滿額，各用戶於推廣期內只能享用一次。其他優惠包括消費滿2,500元即減120元；消費滿1,500即減70元，與首次訂購5%折扣優惠相若。

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編輯：宋佩恩

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