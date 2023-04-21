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【財經熱話】網傳寶寶樹「被炒」CFO徐翀持長劍攻入辦公室兼反鎖3天　公司回應：目前經營管理一切正常（第二版）

Hot Talk 11:20 2023/04/21

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【財經熱話】網傳寶寶樹「被炒」CFO徐翀持長劍攻入辦公室兼反鎖3天　公司回應：目前經營管理一切正常

內地母嬰互聯網平台寶寶樹 （01761） 上周宣布將執行董事兼首席財務官徐翀罷免。內地網傳徐翀被免職後拒絕交接，手持長劍強行攻入辦公室，並把自己反鎖在裡面3天，引發網民熱議，而相關詞條也在周三（19日）迅速登上百度熱搜第五位。

消息傳出後，寶寶樹於官方微博發聲明回應指，近期，留意到某些人員通過網絡發表不負責任的言辭。對該類歪曲事實的言論，公司保持追究其法律責任的權利。公司強調，目前經營管理一切正常，所有商務活動有序開展。又表示已於4月11日發布公告，免除相關崗位負責人職務。

日前，據內媒報道，有知情人士在網上平台爆料，徐翀在被免職的當天，不僅拒絕和新任的首席財務官交接。當公司要求他離開辦公區時，他竟提著一把長劍，強行攻入了自己的辦公室，並把自己鎖在辦公室3天，中間亦發生了肢體衝突。

寶寶樹不滿徐翀表現　斥曾無理向員工及供應商拖數

寶寶樹集團在4月11日發布公告，免除公司首席財務官徐翀職務，同時，其執行董事職務也被免去，即時生效。至於公司則委任高曉光為新首席財務官，於同日（11日）生效，並負責全面管理公司財務資金工作等事務。此外，馬烈不再擔任聯席公司秘書。陳衛俊辭任非執行董事，自4月6日生效。

寶寶樹在公告中直言不滿意徐翀的表現，董事會認為免去其相關職務，符合寶寶樹及公司股東的整體最佳利益。另外，公司又在4月17日補充指，徐翀曾在資金充足的情況下，不合理地暫停支付員工工資，並在本年度期間拒絕及時批准多家供應商的應付款項。而在此次被免職之前，徐翀已經在寶寶樹工作8年半時間。

若由2018年上市至今，寶寶樹累跌95.5%。現時市值僅有5億元。

（第二版加入公司回應）

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編輯：姚卓然

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