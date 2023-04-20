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【財務造假】A股建築公司江西奇信連續8年造假數　虛增利潤共26億人幣

股市 12:05 2023/04/20

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【財務造假】A股建築公司江西奇信連續8年造假數　虛增利潤共26億人幣

A股上市的內地建築公司江西奇信股份（深：002781）遭中證監發出《行政處罰及市場禁入事先告知書》，據文件披露，江西奇信涉由2015年IPO前已開始造假，在2012年至2019年虛增利潤總計26.3億元（人民幣，下同）。

奇信承認，由於事項可能觸及深交所《股票上市規則》的重大違法強制退市情形，奇信可能被強制退市，現時江西奇信已觸及跌幅上限的5%，報2.24元。

奇信在2015年12月22日IPO上市，公司被指涉嫌在《招股說明書》以及上市後定期報告中作虛假記載，江西奇信涉通過簽訂虛假或放大金額的工程合同、對內部承包項少計成本等方式，虛增收入及利潤。

最跨張一年為2017年，江西奇信虛增利潤3.97億元，佔當期披露利潤總額的201.35%。

中證監處罰方面

1）對江西奇信責令改正，給予警告，並處以 5,000 萬元罰款；

2）對大股東葉家豪處以1,400萬元罰款，另外禁入終身市場；

3）對時任董事長葉洪孝、時任總裁余少雄、時任財務總監喬飛翔給予警告，並分別處以 700 萬元罰款；

4）對時任監事宋雪山、時 任副總裁張翠蘭、時任副總經理羅衛民給予警告，並分別處以 350 萬元罰款；

5）對時任董事會秘書何定濤、時任副總經理葉小金、時任副總裁朱勇珍、時任副總裁謝志攀、時任監事王暉、時任監事蘇麗君、時任財務部職員伍小勇給予警告， 並分別處以 200 萬元罰款；

6）對時任財務部副經理劉松給予警告，並處以 100 萬元罰款。

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 編輯：李哲毅

股票 A股 奇信股份（深：002781） 中國證監會 深圳證券交易所
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