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【文彬】南韓男團ASTRO成員在家離世 得年25歲

環球社會熱點 12:05 2023/04/20

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南韓男團ASTRO成員文彬周三（19日）於寓所離世，得年25歲。警方正調查文彬具體死因，文彬定於周六（22日）出殯，其妹文秀雅為女團Billlie成員，已暫停工作處理文彬喪事。

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韓媒引述警方消息指，經理人於周三晚上發現文彬於首爾清潭洞的寓所倒斃。警方在現場並未發現他殺痕跡及遺書，初步猜測為自殺，但正考慮驗屍以研究確切死因。

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文彬所屬經紀公司Fantagio同日通過官方粉絲論壇發文，證實文彬的死訊。Fantagio指文彬突然離開化作天上的一顆星星，形容其餘ASTRO成員、同公司藝人及職員都深感震驚和悲痛。

文彬以童星身份入行，2009年出演韓劇《花樣男子》（韓版《流星花園》），飾演角色蘇易正（漫畫角色名為西門總二郎）的幼年版。

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ASTRO於2016年正式出道，文彬擔任該團主舞和副主唱。他兩年前與該團另一成員尹產賀組成小分隊MOONBIN & SANHA，今年1月發布小分隊第3張迷你專輯《INCENSE》。

文彬於首爾峨山醫院殯儀館設靈，定於周六（22日）出殯。

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責任編輯：鄭錦玲

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