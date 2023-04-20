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【制裁華為】Seagate向華為供應硬碟　遭美國重罰3億美元

宏觀解讀 12:02 2023/04/20

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【制裁華為】Seagate向華為供應硬碟　遭美國重罰3億美元

美國商務部公布，硬碟供應商Seagate（美：STX）因應向中國科技公司華為供應價值逾11億美元的硬碟，違反美國當局對華為的出口管制，同意支付3億美元罰款，在未來5年每季攤分支付。美國商務部指出，對Seagate的行政罰款額，是該部門對非刑事案件歷來最重的處分。

Seagate周三股價跌2%，報62.86美元。

Seagate 被指沒有與華為即時「斬纜」

美國於2019年將華為列入俗稱貿易黑名單的「實體清單」，2020年8月再頒令，限制企業向華為出售含有美國特定技術的產品。

Seagate被指在2020年8月至2021年9月期間，依然向華為出售740萬個硬碟，而未有如同業Western Digital（美：WDC）、東芝（日：6502）般停止與華為交易，成為華為硬碟的獨家供應商。

Seagate曾指其硬碟在外地生產，不受美國出口控制監管，公司行政總裁Dave Mosley 在聲明上表示，依然認為公司當時符合相關出口控制法規，但希望盡快平息事件。

美國商務部則指，公司錯誤理解外國產品規則，以為只需評估生產程序的最後部分，而不是評估整個過程。

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編輯：麥德銘

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