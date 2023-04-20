▲ 【化妝品股】歐萊雅L'Oreal首季銷售額按年增13% 歐美表現超預期、中國業務逐步恢復

國際化妝品巨頭歐萊雅（L'Oreal，美ADR：LRLCF ）公布，首季銷售額以固定匯率計，按年增13%至103.8億歐元，超過預期的8.1%，當中歐萊雅歐洲銷售受惠當地美容需求強勁，按年增長16.0%至33.3億歐元；北美地區則受新產品帶動，銷售額按年增長16.6%至26.9億歐元。

分部方面，貢獻最大的消費類產品首季營收增14.7%至38.2億歐元，歐萊雅解釋，高端化戰略帶動歐洲、北美及新興市場表現。上季增速最快為皮膚美容產品，銷售額增幅達30.6%至16.9億歐元，歐萊雅指出，護膚品牌La Roche-Posay是分部增長主動驅動力。

有信心跑贏市場 上季中國業務尚未完全恢復

L'Oreal行政總裁Nicolas Hieronimus表示，考慮到當前的不確定性，對美容市場的前景保持樂觀，有信心保持跑贏市場，並在2023年實現銷售額和利潤增長。

歐萊雅中國業務尚未完全恢復，歐萊雅稱，2月起中國消費者對美容需求及實體店客流量開始反彈，旅遊逐步恢復，讓香港、澳門和海南迎來更多遊客，歐萊雅會抓住上述機會發展。

Hieronimus 在電話會議上表示，奢侈品部門上季銷售額將增長6.5%，預計隨著中國市場反彈，奢侈品業務未來增速加快。他表示，雖然通脹和衰退風險並未消失，但看到中國及美國的消費者信心不斷增強。

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