▲ 【TSLA】Tesla連續3季「Strong Hold」比特幣 無懼FTX爆煲及銀行危機

Tesla（特斯拉，美：TSLA）無懼FTX爆煲風波及銀行危機，連續3季「強力持有（Strong Hold）」比特幣，其持倉亦保持不變。截至今年3月底的首季，Tesla持有比特幣的帳面價值為1.84億美元，與去年第4季持平。

在過去一季，比特幣價格有所回升，年初時曾處16525美元的近2年低，目前比特幣已升回至28855美元水平，更一度上試30000美元關口，重上去年6月高位，上季累升近74%。

對於公司上一次減持，已是去年第2季，當時沽出價值9.36億美元的比特幣。

今年3月份，馬斯克曾在社交媒體上表示，他的興趣曾在加密貨幣上，但目前已經轉移至AI之中。

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編輯：姚卓然