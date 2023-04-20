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【美團3690】美團首場直播帶貨活動外賣訂單增近50%、賣出逾百萬杯瑞幸咖啡　股價升逾3%

股市 11:49 2023/04/20

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【美團3690】美團首場直播帶貨活動外賣訂單增近50%、賣出逾百萬杯瑞幸咖啡

為迎戰抖音，美團 （03690） 早前推出「美團直播助手」應用程式（app），商家及KOL可通過app進行直播帶貨活動。美團表示，於4月18日首場直播帶貨中，外賣訂單量按年增長近50%，參與活動的百大餐飲品牌交易額按周平均增長超過30%。

受直播帶貨活動刺激，美團股價升逾3%，高見142.2元。

美團每月18日將會固定進行直播帶貨活動

美團指，直播帶動活動中，共賣出了8600萬元（人民幣，下同）的外賣券，其中蜜雪冰城銷售額破1億元，共賣出超1500萬杯；瑞幸咖啡的生椰拿鐵單品賣出100萬杯；海底撈 （06862） 銷售額增長180%。

美團表示，此次直播帶貨試水溫後，未來每月18日將會固定進行直播帶貨活動，多個品牌已開始籌備下場直播的產品。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？  亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略   

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【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

相關文章：【大行報告│3690】大摩：對美團應對抖音挑戰的策略具信心　到店競爭憂慮已反映　維持「增持」

相關文章：【美團3690】「美團企業版」發布　未來五年助10萬企業節省百億成本

編輯：陳韻妍

港股 美團－W（03690） 手機Apps 外賣 抖音 銷售 餐飲 咖啡
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