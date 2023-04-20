  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團3690】美團首場直播帶貨、賣出逾百萬杯瑞幸咖啡　股價升逾3%

股市 11:49 2023/04/20

分享：

分享：

為迎戰抖音，美團 （03690） 早前推出「美團直播助手」應用程式（app），商家及KOL可通過app進行直播帶貨活動。美團表示，於4月18日首場直播帶貨中，外賣訂單量按年增長近50%，參與活動的百大餐飲品牌交易額按周平均增長超過30%。

受直播帶貨活動刺激，美團股價升逾3%，高見142.2元。

美團每月18日將會固定進行直播帶貨活動

美團指，直播帶動活動中，共賣出了8600萬元（人民幣，下同）的外賣券，其中蜜雪冰城銷售額破1億元，共賣出超1500萬杯；瑞幸咖啡的生椰拿鐵單品賣出100萬杯；海底撈 （06862） 銷售額增長180%。

美團表示，此次直播帶貨試水溫後，未來每月18日將會固定進行直播帶貨活動，多個品牌已開始籌備下場直播的產品。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？  亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略   

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

相關文章：【大行報告│3690】大摩：對美團應對抖音挑戰的策略具信心　到店競爭憂慮已反映　維持「增持」

相關文章：【美團3690】「美團企業版」發布　未來五年助10萬企業節省百億成本

編輯：陳韻妍

港股 美團－W（03690） 手機Apps 外賣 抖音 銷售 餐飲 咖啡
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【TSLA】Tesla連續3季「Strong Hold」比特幣　無懼FTX爆煲及銀行危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【稻米價格】今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口　分析料米價勢飈
【稻米價格】今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口　分析料米價勢飈
【美股期貨】道指期貨跌9點、納指期貨跌0.3%　Tesla盤後挫6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌9點、納指期貨跌0.3%　Tesla盤後挫6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【港元滙價】銀行結餘失500億創14年半低　香港下月加P息？
【港元滙價】銀行結餘失500億創14年半低　香港下月加P息？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款