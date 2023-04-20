【美團3690】美團首場直播帶貨、賣出逾百萬杯瑞幸咖啡　股價升逾3%

為迎戰抖音，美團 （03690） 早前推出「美團直播助手」應用程式（app），商家及KOL可通過app進行直播帶貨活動。美團表示，於4月18日首場直播帶貨中，外賣訂單量按年增長近50%，參與活動的百大餐飲品牌交易額按周平均增長超過30%。

受直播帶貨活動刺激，美團股價升逾3%，高見142.2元。

美團每月18日將會固定進行直播帶貨活動

美團指，直播帶動活動中，共賣出了8600萬元（人民幣，下同）的外賣券，其中蜜雪冰城銷售額破1億元，共賣出超1500萬杯；瑞幸咖啡的生椰拿鐵單品賣出100萬杯；海底撈 （06862） 銷售額增長180%。

美團表示，此次直播帶貨試水溫後，未來每月18日將會固定進行直播帶貨活動，多個品牌已開始籌備下場直播的產品。

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編輯：陳韻妍