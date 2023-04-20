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【國情點睇】國內多個部委密集落區調研 釋放產業政策再加碼訊號

股樓投資 11:43 2023/04/20

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據內地報道，為了讓穩增長政策持續顯效，內地多個部委組織人員前往各地開展調查研究工作。尤其在近1個月來，僅國家發展改革委各司局部門的調研次數已超過70次，內容更多的是圍繞高質量、數字化轉型、產業發展等展開。評論文章指出，「調研」的目的是對經濟形勢和產業發展趨勢做出預判，為投資或發展方向的決策做準備，同時也為政策的有效制定和落實提供依據。

【同場加映】溫股知新：內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

促消費方面，主要聚焦以互聯網等新業態新模式為載體的新型消費，呈現出不同於傳統消費的新特徵，成為穩定經濟的新動能。因此，當局將簡化優化新型消費領域涉及企業證照辦理流程，為優秀企業「開綠燈」走通道。強化配套監管措施、政策體系，築牢消費者權益的保護牆。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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穩投資方面，激發民間投資活力，一方面要強化政府引導作用，鼓勵民營企業盤活優化存量資產；另一方面要加強民間投資融資支持，促進投資環境健康發展，強化監管體系建設。創新發展方面，物聯網、5G、大數據、雲計算和人工智能奠定了數字中國建設技術基礎，相關產業發展前景廣闊，政策支持力度也在不斷提升。

【同場加映】青姐話：輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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責任編輯：林衛

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