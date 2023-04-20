【券商點睇】積極應對銷售渠道碎片化趨勢 恒安毛利率漸修復 予增持評級

安信證券指出，恒安國際（01044）積極應對銷售渠道碎片化趨勢，持續發力新零售渠道，多渠道策略成效顯著。去年公司電商渠道收入按年增速超過25%，佔比提升至26.9%，未來將加快發展電商品牌旗艦店及抖音等新興渠道。

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去年木漿價格整體處於高位， 對公司盈利能力造成較大壓力。恒安採取穩定價格策略並控制促銷，以及優化產品結構抵銷一定影響。同時，去年下半年石油化工等原材料價格回落，衛生巾及紙尿褲毛利率環比修復，減緩公司盈利能力壓力。伴隨漿價有望隨供需緊張格局緩解逐步下行， 公司預計今年下半年毛利率有望顯著改善。

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該行考慮到恒安為國內護理用品行業龍頭企業，品牌實力突出，產品組合持續升級，電商與新零售渠道不斷發力，長期成長可期，預計公司2023至2025年營業收入增速為7.9%、5.1%及5.2%；純利增速則為50.4%、 6.5%、8.8%，維持「增持」的投資評級，目標價43.76元。

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責任編輯：林衛