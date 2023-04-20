【醫療科技】Zoom：數碼服務減病人開支負擔　應對醫護人手不足問題

▲ Zoom亞太區負責人Ricky Kapur表示，很多醫療機構的首要目標是推動數碼醫療的創新，令醫療服務更方便易用，從而優化患者體驗。（Zoom）

線上會議軟件Zoom早前舉辦「亞太區醫療保健論壇」，探討醫療保健產業數碼化的趨勢。Zoom亞太區負責人Ricky Kapur指出，數碼服務能減低資源成本轉嫁給病人的開支負擔，並幫助應對醫護人手不足及工時過長的問題。

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Ricky Kapur表示，很多醫療機構的首要目標是推動數碼醫療的創新，令醫療服務更方便易用，從而優化患者體驗，但當中已不能只提供遙距醫療服務，而是要延伸至整個治療過程，由分流會診以至康復後的檢查等。

自動化工作流程 AI分配醫護工作

他提到，醫療團隊可透過自動化工作流程和人工智能（AI）分配工作，有效地將患者與合適的員工匹配，讓患者能及時得到治理，例如使用Zoom Virtual Agent等方案，可協助收集患者數據，再將數據傳送至醫護人員。

此外，數碼化有助減少不必要的急症輪候、提供自動配藥和預約服務，甚至遙距檢查長期病患者狀況。虛擬科技亦可協作醫護人員克服地域限制，加強與同事的溝通協作，並且遙距參加外地醫療培訓和監察手術過程。

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數碼醫療也能提供更有效率有護理服務，尤其是支援受地域和經濟影響的低收入地區。Ricky Kapur舉例指，菲律賓的數碼醫療保健平台CareSpan就透過Zoom 視訊SDK方案及其電子病歷（Electronic Medical Records, EMR）平台，在高速和低速互聯網的服務地區實現高效的視像醫療諮詢服務，包括農村地區。

責任編輯：陳卓賢

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