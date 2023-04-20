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【銀行危機】金球被沽空最勁銀行在加拿大？多倫多道明銀行淡倉達到61億美元！

股市 11:24 2023/04/20

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【銀行危機】金球被沽空最勁銀行在加拿大？多倫多道明銀行淡倉達到61億美元！

全球「空軍」繼續尋找目標，有外電引述數據商ORTEX估算，周三（19日）對沖基金對加拿大的多倫多道明銀行（TD Bank Group）的沽空金額達到61億美元，較兩周前急增45%，冠絕全球銀銀行股。分析估計，淡友空軍正押注多倫多道明銀行134億美元收購美國銀行First Horizo​​n（美：FHZ）計劃。

自上個月美國地區銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）和簽名銀行（Signature Bank）倒閉以來，該交易一直受到審查。Edward Jones分析師 James Shanahan 表示，套利投資者押注First Horizo​​n交易，推高多倫多道明銀行淡倉水平，表明市場認為交易有完成風險。

所謂套利投資者是指，由事件驅動的對沖基金，通過購買目標公司股票（即First Horizo​​n）並沽空收購方的股票（即多倫多道明銀行）來押注併購。

多倫多道明銀行4.20舉行AGM

多倫多道明銀行正在等待監管機構批准收購 First Horizo​​n，預計公司將在周四（20日）舉行的年度股東大會上討論上述交易。

數據顯示，多倫多道明銀行約 5.5%股份已借貨予沽空該公司的對沖基金，而第二大被沽空的銀行為美銀（美：BAC），但只涉29億美元。

根據 ORTEX 數據，雖然滿地可銀行（Bank of Montreal）和加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）也對美國銀行系統有敞口，但借貨價值只有約21億及22億美元。

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編輯：李哲毅

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