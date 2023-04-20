▲ 【大行報告│3690】大摩:對美團應對抖音挑戰的策略具信心 到店競爭憂慮已反映 維持「增持」

美團 （03690） 股價今年來表現未如理想，摩根士丹利指，目前美團現值接近該行對其食品外送連現金的合理估值，而且市場對其到店競爭的憂慮已反映在股價上，該行對美團應對抖音挑戰的策略具信心，相信盈利勝預期及批股憂慮消除，可成為股價向上的催化劑。大摩維持美團「增持」評級，目標價180元。

大摩表示，食品外送的准入門檻仍然高企，而且美團正透過加強與商家、消費者及外送員網絡的聯繫，以增強競爭力，相信食品外送市場會形成雙頭壟斷市場，而美團的市佔率高達70%。與此同時，該行對於美團的單位利益更樂觀，因已達至管理層每訂單1元人民幣的中期目標，而且外送市場的監管環境相對寬鬆，不可預見的社會福利成本相對較低。

美團2025年到店服務線上滲透率可達8.2%

大摩估計，美團2025年到店服務總目標市場規模可達12.7萬億元人民幣，線上滲透率可達8.2%，即使抖音透過搶佔其他對手份額，令2025年的市佔率升至27%，美團的市佔率只會溫和降低6個百分點至54%。

美團到店、酒店及旅遊的店內總交易額（GTV）及收入的複合年均增長率料分別達34%及25%，其進取的策略料加快線上滲透率增長，並進一步蠶食其他同業的市佔率，惟經營溢利率則會由昔日的逾40%，降至約35%。

騰訊大股東沽美團持股仍是隱憂

大摩預期，美團在服務業消費強勁復甦，包括用饍及旅遊帶動下，未來數季可交出勝預期的業績，而且疫後復常也降低了抖音的競爭壓力，但任何有關騰訊 （00700） 大股東Prosus出售美團持股的消息，仍是美團股價的一大隱憂。

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編輯：陳韻妍

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