【Snapchat AI】Snapchat免費開放AI聊天機械人My AI　向用戶推薦AR濾鏡

▲ 用戶可向My AI 發送照片及影片進行聊天，它能夠讀懂當中的內容，並用文字進行回覆。（Snap）

社交平台Snapchat母公司Snap在「Snap 2023全球生態合作夥伴大會」（SPS）上宣布，向全球Snapchat用戶免費開放AI聊天機械人「My AI」，該工具集成Open AI 最新版GPT技術，並能夠向用戶推薦AR濾鏡。

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測試版期間 獲200萬條聊天消息

Snap在2月底時，向Snapchat+ 訂閱用戶開放My AI測試版功能，Snap表示，在一個多月內，平均每天收到近200 萬條聊天消息，深受用戶喜愛，所以現時正式將My AI開放給所有Snapchat用戶，當中功能包括：

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自定義姓名與外形：用戶可以給My AI 命名，設置自己喜歡的Bitmoji 形象，讓它成為專屬的個性化AI聊天機械人。

AR濾鏡和地點推薦：My AI能為用戶推薦AR 濾鏡，或在Snap 地圖中推薦相應的地點，比如為家庭週末遊建議合適的目的地。

加入群組聊天：用戶可以在聊天中@My AI，邀請其加入群聊，與用戶一同討論不同話題。

照片及影片互動：用戶可向My AI 發送照片及影片進行聊天，它能夠讀懂當中的內容，並用文字進行回覆，而Snapchat+ 訂閱用戶甚至將可收到My AI 生成的圖片回覆。

責任編輯：陳卓賢

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