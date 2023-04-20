【內房供股】越秀地產「100供30」供股集資83.6億、折讓28%　午後曾跌18%

▲ 【內房供股】越秀地產「100供30」供股集資集83.6億

越秀地產 （00123） 開市前公布短暫停牌，越秀地產中午公布，擬以「100供30」比例供股，每股供股價為9元，較停牌前股價折讓28%，在扣除開支前供股可集資83.6億元。越秀地產下午恢復交易，最多曾跌18%，低見10.28元，最新跌幅收窄至11%，報11.18元，成交3.86億元。

以一手1000股計，越秀地產股東若參與供股，每手須付2700元。

越秀地產是次供股的理論攤薄價每股約12.16元。越秀地產停牌前報12.56元，市值約389億元。與民企內房不同，越秀地產近期股價強勢，停牌前股價升至2007年以來高位。

4月28日買入可獲供股權 股息安排未變

時間表方面，越秀地產表示，股份連權基準買賣的最後日期為4月28日（星期五），即從5月2日（星期二）起以除權基準買賣，5月15日至22日期間供股股份將以未繳股款形式在聯交所買賣，5月25日或之前繳付供股股款，6月2日公布供股結果，6月6日開始買賣繳足股款供股股份。

越秀地產於3月公布業績時，建議以每1000股派發62個越秀房託 （00405） 基金單位，以及派發每股末期息0.307元。

公司表示，因應供股股數，預期實物分派基金單位總數將近2.5億個基金單位，倘合資格參與實物分派股東的基金單位配額的任何計算將產生零碎基金單位，則該配額將向下調整至最接近的基金單位整數位。

末期股息方面，公司重申末期股息將派付予於6月13日營業時間結束時夠列股東名冊的股東，並在7月6日左右支付。

越秀：供股款項用於投資大灣區、華東城市

越秀地產表示，供股所得款項淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市進一步投資。董事會認為，透過供股籌集長期股本，以為其未來擴展計劃提供資金，符合公司及股東整體最佳利益。

越秀地產供股聯席財務顧問星展、越秀融資，聯席包銷商包括中信証券、高盛、摩根士丹利、星展和中金公司。

（更新中）

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