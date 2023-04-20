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【內房供股】越秀地產「100供30」供股集資集83.6億、折讓28%　午後復牌

股市 12:12 2023/04/20

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【內房停牌】越秀地產「100供30」供股集資集83.6億、折讓28%　午後復牌

越秀地產 （00123） 開市前公布短暫停牌，越秀地產中午公布，擬以「100供30」比例供股，每股供股價為9元，較停牌前股價折讓28%，在扣除開支前供股可集資83.6億元。越秀地產將於下午恢復交易。

越秀地產是次供股的理論攤薄價每股約12.16元。

越秀地產表示，供股所得款項淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市進一步投資。董事會認為，透過供股籌集長期股本，以為其未來擴展計劃提供資金，符合公司及股東整體最佳利益。

越秀地產停牌前報12.56元，市值約389億元。與民企內房不同，越秀地產近期股價強勢，停牌前股價升至2007年以來高位。

越秀地產供股聯席財務顧問星展、越秀融資，聯席包銷商包括中信証券、高盛、摩根士丹利、星展和中金公司。

（更新中）

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港股 越秀 停牌 越秀地產（00123）
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