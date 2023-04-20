【AI爭議】Elon Musk威脅起訴Microsoft　非法使用Twitter數據訓練AI

▲ Elon Musk表示，Microsoft非法使用Twitter數據來訓練其人工智能（AI）程式，聲稱要起訴Microsoft。（法新社）

微軟（Microsoft）早前宣布，將於4月25日起停止在旗下智能平台支援Twitter，事件引起Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）不滿。Elon Musk為此反擊，表示Microsoft非法使用Twitter數據來訓練其人工智能（AI）程式，聲稱要起訴Microsoft。

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事緣是Twitter計畫向第三方應用程式收取每月4.2萬美元（約32萬港元）至21萬港元（約164萬港元），用作存取Twitter API的費用；但Microsoft不願意支付該費用，於是決定停止在旗下智能平台支援Twitter，意味Microsoft的廣告客戶將無法通過這些平台來存取他們的Twitter帳戶及發布帖文。

由於Microsoft是OpenAI的主要合作夥伴，而OpenAI創建的AI 聊天機械人ChatGPT也逐步引入至Microsoft旗下的工具包括Bing、Edge和Microsoft 365等。Elon Musk之前已多次批評OpenAI，指該公司實際是由Microsoft所控制。

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雖然Elon Musk在Twitter上發文指：「Microsoft非法利用Twitter數據來訓練AI，是時候起訴他們。」但事實上，他沒有提供任何證據來支持該指控。

責任編輯：陳卓賢

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▲ Elon Musk表示，Microsoft非法使用Twitter數據來訓練其人工智能（AI）程式，聲稱要起訴Microsoft。（法新社）