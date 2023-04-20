【俄烏戰爭】俄被指動員建北海情報網 偽裝民用船偵察

北歐4國的多間公營廣播機構發表聯合報告，指控俄羅斯在北海地區部署情報網絡，利用偽裝搜集情報及破壞戰略目標等。俄國否認指控，直斥毫無根據。

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丹麥廣播公司（DR）﹑挪威廣播公司（NRK）﹑瑞典電視台（SVT）及芬蘭廣播公司（Yle）聯合調查的報告周三（19日）播出首集，當中指控俄國利用漁船及科學研究船為掩飾，在北海執行情報活動。

報告指有關船隻安裝有水下監察設備，讓船上人士能夠掃瞄俄國政府感興趣﹑可成為潛在破壞目標的重要地點地圖。其中一艘名為「Admiral Vladimirsky」被指調查核心，遭指控為俄國間諜船。

船隻被指在北海航行一個月期間關閉接收器，維持無法定位狀態，曾經駛近海上風力發電場及瑞典海軍訓練水域。

拍攝隊曾在瑞典及丹麥之間海域接近Admiral Vladimirsky，聲稱是水下探索研究船的Admiral Vladimirsky竟然有全副武裝人員在船上戒備。

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丹麥一名情報官員聲稱，一旦俄羅斯與西方爆發全面衝突，前者便會執行北海破壞戰略。挪威一名情報人員亦稱，建立北海情報網獲克里姆林宮大力支持及高度重視，行動亦直接由莫斯科政府指揮。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三回應時直斥，指控毫無根據，否認俄國涉及有關行動。

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責任編輯：吳漢培