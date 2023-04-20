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也門首都慈善活動派錢 發生人踩人最少85死

環球社會熱點 10:52 2023/04/20

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也門首都薩那（Sana）市中心周三（19日）有商人舉辦慈善活動派錢，結果樂極生悲發生人踩人事件，造成最少85人死亡及超過322人受傷，最少有13名傷者情況危殆。

紐約多層停車場倒塌 釀最少1死5傷 【下一頁】

也門内政部指，當時有數百人聚集在薩那市中心的老城區，參與這場慈善活動。當局斥責涉事商戶未與政府部門協調就隨意派錢，造成悲慘和痛苦局面。

    點擊圖片放大
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但外媒引述目擊者指，胡塞武裝人員向天開槍示警試圖控制人群，卻意外擊中電線導致其爆炸。爆炸場面引發人群恐慌，民眾紛紛逃跑。

内政部拘捕兩名涉事商人，並繼續調查事件。據悉，商人在活動中發放的款項總共為5,000也門里亞爾，折合約157港元。

岸田文雄演說前 場地疑遭投擲煙霧彈（第四版） 【下一頁】

有不少民眾湧往現場嘗試尋找親屬，但安全部隊在周圍部署大量人手，禁止民眾入内。

當人們湧向現場希望找到親屬時，安全部隊在該地區周圍部署了大量人員，但他們被禁止進入現場。

根據聯合國數據，也門超過三分二人口生活在貧困線以下，更包括多年未領取公務員薪金的胡塞控制地區政府僱員。

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責任編輯：鄭錦玲

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