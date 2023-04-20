▲ 【大行報告】普徠仕：新興市場有望成投資亮點 對日本、中國及亞洲股票配置偏高

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，宏觀環境存在不穩定因素，利率或將見頂，或將為存續期較長的債券帶來利好因素，故調高對長期美國國債的偏高配置，而對日本、中國及亞洲股票的配置偏高。

Thomas Poullaouec表示，鑑於近期的銀行業危機，除遏制通脹外，全球央行面對更加複雜的情況，當前需要維護金融穩定。雖然支持措施有助於控制相關事件的負面影響，但最直接的影響是銀行業的信貸進一步收緊，而這在危機前亦已出現。由於央行緊縮政策的滯後影響難以預測，這將令央行的任務更加複雜。

他指，新興市場有望成為投資亮點。新興市場最近表現出色，較去年10月的低位上漲超過17%，隨著利淡因素有望減少，新興市或將繼續受惠。中國去年冬季放寬新冠疫情管控措施是帶動新興市場近期表現的主要因素。近期數據反映增長趨勢持續，中國當局亦致力於實現穩定增長，或將為新興市場提供進一步支持。

新興市場將有望成為投資亮點

即使全球經濟增長預計放緩，但通脹壓力或會舒緩，利率將會降低，美元或會更加疲弱，這些因素均將支持新興市場。除非全球經濟顯著惡化，經濟增長將會放緩、但料不會脫軌，新興市場將有望成為投資亮點。

普徠仕對債券維持偏高配置，並調高對長期美國國債配置。宏觀環境存在不穩定因素，利率或將見頂，或將為存續期較長的債券帶來利好因素。在股票方面，該行對日本股票的配置偏高，通貨再膨脹趨勢和相對於其他已發展國家更吸引的估值為日本股票提供支持。另外，我們亦對中國股票及亞洲（除日本外）股票維持偏高配置。

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編輯：姚卓然