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【石Sir午市閒談】今日推介美團、長飛光纖光纜　並分析受壓股小鵬汽車

股市 12:30 2023/04/20

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恒生指數中午收報20407點，升39點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介美團 （03690） 、長飛光纖光纜 （06869） ，並分析受壓股小鵬汽車 （09868） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3509375

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介美團－W、長飛光纖光纜　並分析受壓股小鵬汽車-W

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

《香港經濟日報集團》免責聲明 

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欄名 : 石Sir午市閒談

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