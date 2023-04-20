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【瑞信危機】瑞信大部分銀行家或遭裁走　據報與瑞銀討論去留過程「相當殘酷」

股市 10:33 2023/04/20

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【瑞信危機】瑞信據報只有少數擁有廣泛人脈的銀行家能保留職位　與瑞銀討論去留過程相當「殘酷」

瑞銀（Credit Suisse）與瑞信（UBS）合併工作仍在進行中，路透引述消息報道，瑞信現存銀行家希望在瑞銀完成收購後，能保住現有工作，並努力消除瑞信與瑞銀兩者之間的文化衝突，惟相信很多人會感到失望。

瑞信與瑞銀均拒絕評論。

報道指，瑞銀高層過去數周，一直在全球多個國際金融中心與瑞信的同業會面，希望能在合併完成後，潛在開拓一些潛在的新職位。不過，據消息人士指，初步的接觸與討論相當「殘酷」，只有少部分擁有廣泛人脈的高級銀行家，才能保留職位。

兩家公司的文化以及處理業務態度有別

瑞信近年參與一些瑞銀認為風險過高的交易，反映兩家公司的文化以及處理業務的態度有分別，例如瑞信銀行家會向客戶批出瑞銀不會認同的貸款，這將導致瑞信的銀行家在「跳糟」後難以取得同樣成功。

瑞銀主席Colm Kelleher曾公開表示，瑞信顯然存在不良文化，並主要在投行部分，因此要將所有人經歷文化洗禮，才能確保不會把問題帶到瑞銀的生態系統。

瑞銀正考慮解僱一些表現欠佳的銀行家

作為重組計劃的一部分，瑞銀正考慮解僱一些表現欠佳的銀行家，並會從瑞信聘請表現較優秀的銀行家。瑞信的投行及交易部門聘請約1.7萬人，瑞銀員工則相對較少。

據Dealogic數據，瑞信去年在全球併購顧問中排名第11位，瑞銀則排名第14位。股票承銷方面，瑞信排名第10倍，瑞銀則排名第19位。

相關文章：【瑞信危機】瑞銀將調整60億美元股份回購計劃　以應對收購瑞信交易

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編輯：陳韻妍

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