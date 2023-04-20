香港大學專業進修學院推出微證書課程   可累積學分   開創終身學習新模式

香港大學專業進修學院欣然宣佈，為了切合廿一世紀的學習者需要，在2023年4月正式推出微證書，讓他們可按個人學習進度，以高靈活性累積學分，獲取證書或文憑資格，為香港持續教育樹立新的里程碑，更為有志進修人士創造終身學習新模式。

微證書是一股全球新趨勢，學員可按個人節奏、時間和興趣靈活自訂學習步伐。它們是規模較小的學分制課程，為進修人士提供與工作及專業或一般興趣相關的短期獨立課程，並向畢業同學頒發數碼證書或徽章。

微證書課程具有以下三大特點：



1. 可累積學分：學員可累積微證書學分以獲得證書或文憑資格，並視乎微證書的學科主題而獲頒專業實踐證書/文憑或普通學科證書/文憑。



2. 靈活性高：大部分微證書課程都屬於短期性質，約需30個小時便能完成。微證書學分一般有效期為5年。學員可設計最適合自己的學習進度。



3. 個人化：學員可選讀最符合自己興趣、目標或專業需要的課程，創建個人的學習時間表。

香港大學專業進修學院院長李經文教授表示：「現在全球正經歷科技、數碼化的轉型，擁有多元化技能的人才越來越受企業重視。為了迎合市場需要，讓在職人士可以靈活地擁有不同知識及技能，學院特別推出微證書，學員不但可以按自己需要選讀跨領域的課程，還可以累積學分以獲取證書或文憑學銜，加強競爭力。」

學院首階段推出近150個涵蓋超過30個主題的微證書課程，包括：建築學、人工智能、航空與商務航空、商業管理、中醫學、金融與投資、供應鏈與物流、數碼轉型、中國茶文化、醫療與保健、可持續發展等。為順應時代變遷及社會需求，微證書課程將陸續增加，學習者將有更多選擇。

大部份微證書課程都屬於持續進修基金資助範圍，學員可向香港特區政府持續進修基金申請發還學費，適合任何希望推進事業發展、提升技能、轉換職業，甚至是純為自我增值、追求興趣的人士報讀。

有關微證書課程資料，可瀏覽 www.hkuspace.hku.hk/cht/microcredentials/。

附上微證書、證書及文憑的數碼徽章。

▼ 點擊圖片放大

(特約)