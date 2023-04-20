【港股市況】美團領市、快手挫半成　新能源車股跌　恒指低開12點後反覆向好（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股輕微低開。金沙 （01928） 績後升逾3%，銀娛 （00027） 升3%，快手 （01024） 跌逾1%，美團 （03690） 靠穩升0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%。恒指低開12點，開報20354點，科指跌0.1%，報4098點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：40】【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻 後者現跌2.7%（第二版）

【10：32】【新股IPO】珍酒李渡6979孖展暫錄3.1億、梅斯健康2415暫錄2.8倍超購 珍酒李渡據報國際配售獲多倍超購

【10：23】【新股IPO】風華秋實再度遞表上市 鹿晗佔收益約16%

【10：19】恒指最新升約100點，報20468點，科指升0.2%，報4111點。

【10：15】洪九果品 （06689） 未止跌，股價再跌一成，低見17.08元。

【10：05】快手 （01024） 最新跌逾5%，低見48.75元。

【10：04】東方甄選 （01797） 跌幅擴大至逾7%，低見31元。

【09：57】兗礦能源 （01171） 跌逾3%，兗礦能源第一季度商品煤銷量2453萬噸，跌2.9%，產量約2253萬噸，跌10.4%。

【09：54】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌0.6%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌0.4%。

【09：53】中芯國際 （00981） 升逾4%，華虹半導體 （01347） 升0.7%。

【09：50】美團 （03690） 升逾4%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%。

【09：49】滙豐 （00005） 靠穩升0.2%，友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：47】恒指早段曾升近100點，最新升42點，報20410點，科指升0.1%，報4107點。

【09：45】寶新金融 （01282） 復牌挫11%，破底低見0.15元。寶新金融年度公司擁有人應佔虧損擴大至5.5億元。

【09：40】越秀地產 （00123） 今早停牌。

【09：40】IGG （00799） 升一成，破頂高見6.66元。

【09：36】美團 （03690） 早段升近3%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，騰訊 （00700） 升1%。

【09：33】東方甄選 （01797） 回吐近5%，低見31.7元。

【09：32】快手 （01024） 跌幅擴大至逾4%，低見49.45元。

【09：31】金斯瑞 （01548） 附屬傳奇生物配股集資2億美元，股價升逾6%，早段高見23.8元。

【09：27】小鵬汽車 （09868） 跌半成，蔚來 （09866） 跌逾3%，理想汽車 （02015） 跌0.2%。

【09：25】泡泡瑪特 （09992） 升逾6%，泡泡瑪特首季度整體收益按年增長0%至5%。

【盲盒股】泡泡瑪特首季收益按年持平至增長5% 內地收益跌、惟港澳台及海外增長1.6倍

【09：24】新東方 （09901） 績後造好，股價升逾6%。

【業績︱教育股】新東方第三財季虧轉盈 經調整純利錄9536萬美元

【09：21】金沙 （01928） 績後升逾3%，銀娛 （00027） 升3%，快手 （01024） 跌逾1%，美團 （03690） 靠穩升0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%。恒指低開12點，開報20354點，科指跌0.1%，報4098點。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下盒馬傳正籌備在港IPO 可能最快明年上市 盒馬回應：暫時沒有更多評價

【快手1024】騰訊向外部資本合夥人派5100萬股快手、貨值25億 五源資本同日整合持股

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.65%和4.30%不變。

【LPR】中國4月LPR出爐 連續8個月維持不變

【09：13】期指開報20355點，升35點。

【08：49】綠領控股 （00061） 開市前公布短暫停牌。

【08：49】寶新金融 （01282） 、上坤地產 （06900） 、偉能集團 （01608） 今早復牌。

【08：42】恒指黑期跌25點，報20334點，道指期貨跌30點，報34003點。

【08：02】【濠賭股】金沙中國首季淨虧損為1000萬美元 人手短缺致僅提供總客房約31%、次季料可增至萬間

【07：45】【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV 冀未來三年至少創15億元人幣GMV

【07：45】【Morning精點】國泰派2.73萬張免費機票、4.24起登記抽獎︱金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳

【07：45】港股ADR收報20372點，升4點。滙豐 （00005） ADR折合報56.3元，較港收市價高0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報357.73元，較港收市價高0.53元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.72元，較港收市價低0.53元或0.6%。

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【07：30】聯儲局周三發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，美國近數周的整體經濟活動大致保持不變，就業增長溫和，物價升勢有所放緩，但調整價格的頻率可能較此前為高。儲局料維持高利率，道指偏軟，納指則反覆靠穩。道指跌79點，報33897點；標指跌不足1點，報4154點；納指升3點，報12157點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點 小鵬美股跌13%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國宏橋、贛鋒鋰業、普拉達

責任編輯︰梁浩碩