【港股市況】恒指黑期跌25點　道指期貨跌30點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料平開，開報20372點，升4點。滙豐 （00005） ADR折合報56.3元，較港收市價高0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報357.73元，較港收市價高0.53元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.72元，較港收市價低0.53元或0.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：49】綠領控股 （00061） 開市前公布短暫停牌。

【08：49】寶新金融 （01282） 、上坤地產 （06900） 、偉能集團 （01608） 今早復牌。

【08：42】恒指黑期跌25點，報20334點，道指期貨跌30點，報34003點。

【08：02】【濠賭股】金沙中國首季淨虧損為1000萬美元 人手短缺致僅提供總客房約31%、次季料可增至萬間

【07：45】【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV 冀未來三年至少創15億元人幣GMV

【07：45】【Morning精點】國泰派2.73萬張免費機票、4.24起登記抽獎︱金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳

【07：45】港股ADR收報20372點，升4點。滙豐 （00005） ADR折合報56.3元，較港收市價高0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報357.73元，較港收市價高0.53元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.72元，較港收市價低0.53元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】聯儲局周三發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，美國近數周的整體經濟活動大致保持不變，就業增長溫和，物價升勢有所放緩，但調整價格的頻率可能較此前為高。儲局料維持高利率，道指偏軟，納指則反覆靠穩。道指跌79點，報33897點；標指跌不足1點，報4154點；納指升3點，報12157點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點 小鵬美股跌13%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國宏橋、贛鋒鋰業、普拉達

責任編輯︰梁浩碩