【港股市況】恒指午後續窄幅上落　越秀地產復牌挫逾一成　中芯升逾4%冠藍籌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日反覆靠穩，恒指低開12點，其後窄幅上落，恒生指數半日升39點，報20407點，成交505.1億元，高低波幅僅164點。科指升0.3%，報4114點。美團 （03690） 、金沙 （01928） 升逾3%，中芯國際 （00981） 升近4%，新能源車、內房股下挫，蔚小理跌逾2%至7%，龍湖 （00960） 跌逾4%，碧桂園 （02007） 跌逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告│3690】大摩：對美團應對抖音挑戰的策略具信心 到店競爭憂慮已反映 維持「增持」

【大行報告｜HSBC】滙豐5.2季績出爐 大摩、高盛估今年首季每股派幾多息？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：20】【新股IPO】中國芯片廠長鑫存儲據報擬今年滬科創板上市 傳估值達145億美元

【14：17】【新股IPO】遠東宏信分拆宏信建設據報下周起招股 料集資近20億元

【14：15】大市再升近100點，報20463點，升96點，科指升0.4%，報4117點。

【14：09】國壽 （0628） 升逾3%，平保 （02318） 、財險 （02328） 、太保 （02601） 升逾1%。

【13：56】東方甄選 （01797） 回吐一成，午後低見30.1元，近乎蒸發昨日全數升幅。

【13：30】大市轉跌30點，報20337點。

【13：10】康希諾生物 （06185） 午後跌4%，破底低見38.8元。

【13：01】越秀地產 （00123） 折讓28%「100供30」，股價午後復牌跌逾16%，低見10.28元。

【13：00】恒指午後初段升約30點，報20397點，科指升0.2%，報4110點。

【12：47】【業績｜建築】中國建築興業首季經營溢利升35% 股價半日升逾2%

【12：37】【財經熱話】網傳寶寶樹前CFO徐翀被免職後拒交接 持長劍攻入辦公室兼反鎖3天 股價半日挫6%

【12：12】【內房供股】越秀地產「100供30」供股集資集83.6億、折讓28% 午後復牌

【12：00】恒生指數半日升39點，報20407點，成交505.1億元，半日高低波幅僅164點。科指升0.3%，報4114點。美團 （03690） 、金沙 （01928） 升逾3%，中芯國際 （00981） 升近4%，新能源車、內房股下挫，蔚小理跌逾2%至7%，龍湖 （00960） 跌逾4%，碧桂園 （02007） 跌逾3%。

【11：50】【美團3690】美團首場直播帶貨活動外賣訂單增近50%、賣出逾百萬杯瑞幸咖啡 股價升逾3%

【11：39】大市回升，恒指升21點，報20388點，科指升0.2%，報4108點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.7%，深證跌0.5%，創業板指跌1%。

【11：25】中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 跌逾3%，雅居樂 （03383） 、融創中國 （01918） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌逾4%。

【11：11】【內房停牌】越秀地產停牌 待發內幕消息

【11：06】恒指跌32點，報20335點，科指跌0.3%，報4089點。

【10：54】大市升幅收窄，恒指最新升約4點。

【10：40】【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻 後者現跌2.7%（第二版）

【10：32】【新股IPO】珍酒李渡6979孖展暫錄3.1億、梅斯健康2415暫錄2.8倍超購 珍酒李渡據報國際配售獲多倍超購

【10：23】【新股IPO】風華秋實再度遞表上市 鹿晗佔收益約16%

【10：19】恒指最新升約100點，報20468點，科指升0.2%，報4111點。

【10：15】洪九果品 （06689） 未止跌，股價再跌一成，低見17.08元。

【10：05】快手 （01024） 最新跌逾5%，低見48.75元。

【10：04】東方甄選 （01797） 跌幅擴大至逾7%，低見31元。

【09：57】兗礦能源 （01171） 跌逾3%，兗礦能源第一季度商品煤銷量2453萬噸，跌2.9%，產量約2253萬噸，跌10.4%。

【09：54】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌0.6%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌0.4%。

【09：53】中芯國際 （00981） 升逾4%，華虹半導體 （01347） 升0.7%。

【09：50】美團 （03690） 升逾4%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%。

【09：49】滙豐 （00005） 靠穩升0.2%，友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：47】恒指早段曾升近100點，最新升42點，報20410點，科指升0.1%，報4107點。

【09：45】寶新金融 （01282） 復牌挫11%，破底低見0.15元。寶新金融年度公司擁有人應佔虧損擴大至5.5億元。

【09：40】越秀地產 （00123） 今早停牌。

【09：40】IGG （00799） 升一成，破頂高見6.66元。

【09：36】美團 （03690） 早段升近3%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，騰訊 （00700） 升1%。

【09：33】東方甄選 （01797） 回吐近5%，低見31.7元。

【09：32】快手 （01024） 跌幅擴大至逾4%，低見49.45元。

【09：31】金斯瑞 （01548） 附屬傳奇生物配股集資2億美元，股價升逾6%，早段高見23.8元。

【09：27】小鵬汽車 （09868） 跌半成，蔚來 （09866） 跌逾3%，理想汽車 （02015） 跌0.2%。

【09：25】泡泡瑪特 （09992） 升逾6%，泡泡瑪特首季度整體收益按年增長0%至5%。

【盲盒股】泡泡瑪特首季收益按年持平至增長5% 內地收益跌、惟港澳台及海外增長1.6倍

【09：24】新東方 （09901） 績後造好，股價升逾6%。

【業績︱教育股】新東方第三財季虧轉盈 經調整純利錄9536萬美元

【09：21】金沙 （01928） 績後升逾3%，銀娛 （00027） 升3%，快手 （01024） 跌逾1%，美團 （03690） 靠穩升0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%。恒指低開12點，開報20354點，科指跌0.1%，報4098點。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下盒馬傳正籌備在港IPO 可能最快明年上市 盒馬回應：暫時沒有更多評價

【快手1024】騰訊向外部資本合夥人派5100萬股快手、貨值25億 五源資本同日整合持股

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.65%和4.30%不變。

【LPR】中國4月LPR出爐 連續8個月維持不變

【09：13】期指開報20355點，升35點。

【08：49】綠領控股 （00061） 開市前公布短暫停牌。

【08：49】寶新金融 （01282） 、上坤地產 （06900） 、偉能集團 （01608） 今早復牌。

【08：42】恒指黑期跌25點，報20334點，道指期貨跌30點，報34003點。

【08：02】【濠賭股】金沙中國首季淨虧損為1000萬美元 人手短缺致僅提供總客房約31%、次季料可增至萬間

【07：45】【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV 冀未來三年至少創15億元人幣GMV

【07：45】【Morning精點】國泰派2.73萬張免費機票、4.24起登記抽獎︱金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳

【07：45】港股ADR收報20372點，升4點。滙豐 （00005） ADR折合報56.3元，較港收市價高0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報357.73元，較港收市價高0.53元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.72元，較港收市價低0.53元或0.6%。

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【07：30】聯儲局周三發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，美國近數周的整體經濟活動大致保持不變，就業增長溫和，物價升勢有所放緩，但調整價格的頻率可能較此前為高。儲局料維持高利率，道指偏軟，納指則反覆靠穩。道指跌79點，報33897點；標指跌不足1點，報4154點；納指升3點，報12157點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點 小鵬美股跌13%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國宏橋、贛鋒鋰業、普拉達

責任編輯︰梁浩碩