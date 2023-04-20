【美股焦點】Meta新一輪裁員開始　技術團隊為重災區　另據報計劃裁減或調離IG倫敦員工

▲ 【美股焦點】Meta新一輪裁員開始 技術團隊為重災區

Meta（美：META）新一輪裁員開始，據外電報道，這次裁員是工程師和技術團隊。同時，據《彭博》引述知情人士透露，Meta正計劃裁撤或調離在倫敦的Instagram員工。

在Meta今次新一輪裁員之中， 具有用戶體驗、軟件工程、圖形編程等技術背景的員工在LinkedIn上宣布，他們已於周三（18日）上午被公司解僱。而 Meta發言人亦證實，裁員已經開始。

報道指，一名受裁員影響的員工表示，周三的裁員也打擊了面向產品的團隊，而Meta同時計劃從5月開始削減面向業務的角色，例如財務、法律和人力資源。他表示，未受周三裁員影響的技術團隊也可能會在下個月的裁員之中。

據LinkedIn的帖子顯示，多名擔任遊戲程序員的人也受到裁員的影響。根據Meta職位列表，遊戲工程師從事虛擬和增強現實產品的工作。

據報計劃裁減或調離IG倫敦員工 涉約百人

另外，彭博引述知情人士透露，Meta正計劃裁撤或調離在倫敦的Instagram員工。Instagram負責人Adam Mosseri去年臨時調到倫敦後，知情人士表示，Mosseri計劃和未被裁員的員工調往美國。不過，在與英國政府進行的法定磋商結束前，此舉不會是最終決定。Instagram的倫敦辦公室在2013年正式開業，邁出了國際擴張的第一步。知情人士指，該業務現在於當地有約100名員工。

Meta在3月份成為第一家宣布第二輪大規模裁員的大型科技公司，據稱將在幾個月內分三批進行。連同在11月和3月的兩輪裁員中，Meta將裁員約2.1萬人。Meta創辦人朱克伯格當時所說，4月份的新一輪裁員針對的是技術人員。而業務部門的裁員將在5月下旬進行。

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編輯：姚卓然