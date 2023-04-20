▲ 【美股焦點】Meta新一輪裁員開始 技術團隊為重災區

Meta（美：META）新一輪裁員開始，據外電報道，這次裁員是工程師和技術團隊。 具有用戶體驗、軟件工程、圖形編程等技術背景的員工在LinkedIn上宣布，他們已於周三（18日）上午被公司解僱。而 Meta發言人亦證實，裁員已經開始。

報道指，一名受裁員影響的員工表示，周三的裁員也打擊了面向產品的團隊，而Meta同時計劃從5月開始削減面向業務的角色，例如財務、法律和人力資源。他表示，未受周三裁員影響的技術團隊也可能會在下個月的裁員之中。

據LinkedIn的帖子顯示，多名擔任遊戲程序員的人也受到裁員的影響。根據Meta職位列表，遊戲工程師從事虛擬和增強現實產品的工作。

正如Meta創辦人朱克伯格當時所說，4月份的新一輪裁員針對的是技術人員。而業務部門的裁員將在5月下旬進行。

Meta在3月份成為第一家宣布第二輪大規模裁員的大型科技公司，據稱將在幾個月內分三批進行。連同在11月和3月的兩輪裁員中，Meta將裁員約2.1萬人。

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編輯：姚卓然