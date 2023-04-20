▲ 【美股業績】IBM季績勝預期 股價盤後曾升逾3%

IBM（美︰IBM）公布季度業績。IBM賺9.3億美元，按年升26%，季度收入按年增長0.4%至142.5億美元，低於市場預期的143.5億美元，經調整每股收益1.36美元，高於預期的1.26美元。IBM股價盤後曾升逾3%。

期內，軟件部門收入按年增長約3%至59.2億美元，高於預期的58.3億美元。諮詢部門收入升近3%至49.6億美元，低於50.1億美元的預期。基礎設施部門銷售額跌4%至31億美元，較預期的31.9億美元為低。

展望本年，按固定匯率計算，IBM預計全年收入增長3%至5%，維持2023年自由現金流為 105億美元的指引。

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責任編輯︰梁浩碩

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