  • 24°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 09:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】IBM季績勝預期　股價盤後曾升逾3%

股市 08:02 2023/04/20

分享：

分享：

【美股業績】IBM季績勝預期　股價盤後曾升逾3%

IBM（美︰IBM）公布季度業績。IBM賺9.3億美元，按年升26%，季度收入按年增長0.4%至142.5億美元，低於市場預期的143.5億美元，經調整每股收益1.36美元，高於預期的1.26美元。IBM股價盤後曾升逾3%。

期內，軟件部門收入按年增長約3%至59.2億美元，高於預期的58.3億美元。諮詢部門收入升近3%至49.6億美元，低於50.1億美元的預期。基礎設施部門銷售額跌4%至31億美元，較預期的31.9億美元為低。

展望本年，按固定匯率計算，IBM預計全年收入增長3%至5%，維持2023年自由現金流為 105億美元的指引。

【TSLA業績】特斯拉首季毛利率驚跌10百分點　純利挫兩成　汽車收入按季轉跌6%

【美股業績】摩根士丹利首季收入勝預期　淨利潤按年跌近2成　股價盤前跌逾3%

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？  亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略   

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

美股 國際商業機器（IBM，美：IBM） IBM
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【儲局官員】威廉斯：銀行業壓力或使信貸狀況收緊　導致消費者支出減少

下一篇文章

【濠賭股】金沙中國首季淨虧損為1000萬美元　人手短缺致僅提供總客房約31%、次季料可增至萬間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）
【美股收市】加息預期升溫 道指跌79點 納指靠穩
【美股收市】加息預期升溫 道指跌79點 納指靠穩
【恒大危機】恒大債務重組計劃據報獲多間金融機構支持
【恒大危機】恒大債務重組計劃據報獲多間金融機構支持
【長和系】長和據報擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權　作價近260億元
【長和系】長和據報擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權　作價近260億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款