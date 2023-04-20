【濠賭股】金沙中國彈高4%、首季淨虧損為1000萬美元　人手短缺致僅提供總客房約31%、次季料可增至萬間

▲ 【濠賭股】金沙中國首季淨虧損為1000萬美元 人手短缺致僅提供總客房約31%、次季料可增至萬間

金沙中國 （01928） 公布，根據美國公認會計原則，第一季的淨收益總額按年大增1.3倍至12.7億美元，淨虧損為1000萬美元，而2022年第一季則為3.36億美元。 公司今年第一季的經調整物業EBITDA為3.98億美元，成功扭轉2022年第一季的經調整物業EBITDA虧損的1100萬美元。

金沙中國早段升4%，現報29.8元，創兩個月高位。

澳門據報人手短缺致千間酒店客房關閉、請看【下一頁】

對於有關酒店客房存量，集團的首席營運總裁及執行董事鄭君諾，回應指截至3月底止的季度，金沙中國平均每天約有3,800間客房，佔金沙中國總客房的約31%。因勞動限制而暫停服務，但集團預期於第2季內將能夠營運最多達10,700間客房，而金沙中國的客房存量餘額預期將於第3季內投入營運。

另外，LVS主席兼行政總裁戈德斯坦（Robert Glen Goldstein）表示，集團著眼於澳門市場所有分部，包括國際旅客。集團為能有機會調配更多資金於澳門擴展非博彩產品選擇而感到興奮。

他指，集團於批給競標時作出投放38億美元的承諾僅為基線，將於這個獨一無二的市場作更多投資。他又期盼各位有機會一睹澳門倫敦人及澳門四季，因其新產品的質量別具一格。

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編輯：姚卓然