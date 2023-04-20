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【TSLA業績】特斯拉首季毛利率驚跌10百分點　純利挫兩成　馬斯克：公司繼續追求銷量、非利潤率

股市 06:00 2023/04/20

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【TSLA業績】特斯拉首季毛利率驚跌10百分點　純利挫兩成　汽車收入按季轉跌6%

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Tesla（美：TSLA；特斯拉）公布首季業績，多個外電均以特斯拉純利跌兩成為題報道，特斯拉純利跌24%至25.13億美元，經調整純利跌22%至29.31億美元，經調整每股盈利0.85美元，符預期。由於首季已多次減價，毛利率驚人大跌9.77個百份點至19.3%。

特斯拉即市先跌2%，公布業績後，盤後再跌6%至169.63美元，自本周挑戰190關失敗後，高位累跌8%。

特斯拉強調，由於新工廠未有充份利用，令毛利受壓，加上原料價格、商品價格、物流價格及保養價格高企，以及碳權收入下跌，自去年起已拖累收入下跌。

對於汽車定價策略，特拉斯指出，繼續考慮每輛車的長期盈利能力，因為具有潛在長賣長有的自動駕駛系統、充電、連接網絡及其他服務，預期產品定價將向上或向下調整，視乎多個因素。

特斯拉如其所說，開拓了其他新財源，整體收入增長24%至233.29億美元，大致符預期，不過按季收入下跌4%，其中汽車收入按年增18%至199.63億美元，按季跌幅更達6%；其他收入增長強勁，能源生產及儲存收入按年增148%至15.29億美元，服務等收入增44%至18.37億美元。

CFO：每周一次評估車輛價格

面對特斯拉美國今年內六度下調車價，特斯拉行政總裁馬斯克在分析師電話會議上指，他們獲得實時數據，確切地知道車輛的訂單數據。特斯拉將繼續追求銷量戰略，而不是利潤率。公司CFO Zach Kirkhorn表示，特斯拉按每周一次的頻率評估車輛價格。公司認為，車輛成本正在降低。此外，馬斯克回應高盛分析師，稱公司2023年車輛產量目標為200萬輛，訂單超過公司產量。

特拉斯續指，雖然在多個地區實施了減價，但經營利潤率下跌仍在可控的範圍之內，預計在新工廠改善生產效率及更低的物流成本，未來生產成本可下跌，並繼續聚焦擴大生產規模效應。

馬斯克：第三季望交付Cybertruck

此外，特拉斯將在中國及美國加速提高儲能生產能力，並繼續執行產品路線圖，包括 Cybertruck、下一代電動車型，自動駕駛和其他 AI 產品。健康的資產負債表及保持盈利，使特斯拉保持資本開支及支持未來發展。馬斯克希望在第三季舉辦電動皮卡Cybertruck的交付活動。

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記者：譚志偉

美股 業績公布 電動車 汽車 自動駕駛 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla
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