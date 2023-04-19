【分拆滙豐】滙豐：平保提倡轉變亞太區業務結構將削集團策略成效　蠶食股息及股東價值

HSBC滙豐 （00005） 發稿回應平保 （02318） 旗下平安資管董事長黃勇文章，強調由平保提出、轉變滙豐亞太區業務結構的建議，會嚴重影響滙豐環球業務策略的成效，且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害滙豐獨有的環球業務的定位，故滙豐不能支持或向股東推薦這些由平保建議、涉及改變集團結構的方案。

滙豐表示，與平保於去年至今年間，就滙豐亞太區業務的結構方案進行了接近20次廣泛和高規格的會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層。滙豐以開放態度評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出針對財務、法律及會計方面的分析及建議。滙豐已充分考慮各選項的利弊，而相關結論亦多次透過會面和書面，跟平保討論。滙豐與平安多次的溝通當中，體會到雙方就多個事項上和而不同。

平保曾倡滙豐亞太業務部分分拆上市或單一上市

滙豐表示，去年已對其亞太區業務的結構方案進行了全面評估，董事會考慮了這些結構可能帶來的收入和價值收益，但這些好處被多個領域的預期價值下降以及對滙豐長期客戶的服務減少而大大抵銷，故此董事會當時結論這些結構性方案將導致股東價值的重大損失和股息減少。自從該項評估完成後，平保提出將滙豐亞太業務「部分分拆」（保留控股權的分拆）或將滙豐亞太業務合併為單一上市。

滙豐董事會已在今年首季評估了這些提議，結論認為這些建議也將導致對長期滙豐客戶的服務減少、對股東的價值造成重大損失，並股息減少。

滙豐：平保建議將損滙豐收入主要驅動力

滙豐董事會強調，滙豐並非一個離散的本地銀行組成的組合，而是一家綜合銀行。在滙豐的綜合模式內採取結構性措施以分離，將導致有意義的成本和風險，並將損害作為滙豐收入主要驅動力的「全球互聯性」（global interconnectivity）。滙豐又表示，預計未來幾年有充足的派息和回購能力，在完成出售滙豐加拿大業務的前提下，考慮在2024年派發每股21美仙的特別息。

滙豐又指，平保所建議的財務工程方法，對滙豐的收入、資本、流動性和成本的負面影響，將超過任何可能存在於香港部分上市的估值套利。部分上市（partial listing）還將削弱客戶對滙豐有關國際客戶主張的長期可持續性的信心。而滙豐並非一家由一群互不相干的國內銀行組成的控股公司，而是世界上相互聯繫最緊密的國際銀行。

滙豐強調，平保建議對滙豐的亞太業務進行結構性改革，將大大削弱滙豐戰略所依賴的國際業務模式，將導致盈利、回報、股息和股東價值受嚴重侵蝕，並破壞滙豐獨特的全球客戶服務主張，故滙豐不能支持或向其股東推薦已經提出的或以其他方式考慮的結構性方案，滙豐並重申建議股東投票反對2023年股東周年大會會議通知中的第17和18號決議。

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編輯：胡學能