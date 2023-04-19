  • 24°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 00:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分拆滙豐】滙豐：平保提倡轉變亞太區業務結構將削集團策略成效　蠶食股息及股東價值

股市 23:57 2023/04/19

分享：

分享：

HSBC滙豐 （00005） 發稿回應平保 （02318） 旗下平安資管董事長黃勇文章，強調由平保提出、轉變滙豐亞太區業務結構的建議，會嚴重影響滙豐環球業務策略的成效，且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害滙豐獨有的環球業務的定位，故滙豐不能支持或向股東推薦這些由平保建議、涉及改變集團結構的方案。

滙豐表示，與平保於去年至今年間，就滙豐亞太區業務的結構方案進行了接近20次廣泛和高規格的會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層。滙豐以開放態度評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出針對財務、法律及會計方面的分析及建議。滙豐已充分考慮各選項的利弊，而相關結論亦多次透過會面和書面，跟平保討論。滙豐與平安多次的溝通當中，體會到雙方就多個事項上和而不同。

平保曾倡滙豐亞太業務部分分拆上市或單一上市　

滙豐表示，去年已對其亞太區業務的結構方案進行了全面評估，董事會考慮了這些結構可能帶來的收入和價值收益，但這些好處被多個領域的預期價值下降以及對滙豐長期客戶的服務減少而大大抵銷，故此董事會當時結論這些結構性方案將導致股東價值的重大損失和股息減少。自從該項評估完成後，平保提出將滙豐亞太業務「部分分拆」（保留控股權的分拆）或將滙豐亞太業務合併為單一上市。

滙豐董事會已在今年首季評估了這些提議，結論認為這些建議也將導致對長期滙豐客戶的服務減少、對股東的價值造成重大損失，並股息減少。

滙豐：平保建議將損滙豐收入主要驅動力

滙豐董事會強調，滙豐並非一個離散的本地銀行組成的組合，而是一家綜合銀行。在滙豐的綜合模式內採取結構性措施以分離，將導致有意義的成本和風險，並將損害作為滙豐收入主要驅動力的「全球互聯性」（global interconnectivity）。滙豐又表示，預計未來幾年有充足的派息和回購能力，在完成出售滙豐加拿大業務的前提下，考慮在2024年派發每股21美仙的特別息。

滙豐又指，平保所建議的財務工程方法，對滙豐的收入、資本、流動性和成本的負面影響，將超過任何可能存在於香港部分上市的估值套利。部分上市（partial listing）還將削弱客戶對滙豐有關國際客戶主張的長期可持續性的信心。而滙豐並非一家由一群互不相干的國內銀行組成的控股公司，而是世界上相互聯繫最緊密的國際銀行。

滙豐強調，平保建議對滙豐的亞太業務進行結構性改革，將大大削弱滙豐戰略所依賴的國際業務模式，將導致盈利、回報、股息和股東價值受嚴重侵蝕，並破壞滙豐獨特的全球客戶服務主張，故滙豐不能支持或向其股東推薦已經提出的或以其他方式考慮的結構性方案，滙豐並重申建議股東投票反對2023年股東周年大會會議通知中的第17和18號決議。

相關文章：

【分拆滙豐】平保現身斥滙豐管理層誇大重組成本和風險　滙豐發言人：結論經第三方認證、結構重組方案損害價值

編輯：胡學能

港股 滙豐控股（00005） 中國平安（02318）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【恒大3333】恒大地產未按時披露2021年債券報告　遭上交所及深交所批評處分
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【美股市況】加息預期升溫　道指跌81點　納指跌0.3%　Tesla績前跌2%（不斷更新）
【美股市況】加息預期升溫　道指跌81點　納指跌0.3%　Tesla績前跌2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指收市跌69點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指收市跌69點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升59點　小鵬美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升59點　小鵬美股低港5%（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【長和系】長和據報擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權　作價近260億元
【長和系】長和據報擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權　作價近260億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款