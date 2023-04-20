【大行報告｜HSBC】滙豐5.2季績出爐　大摩、高盛估今年首季每股派幾多息？

▲ 【大行報告｜HSBC】滙豐5.2季績出爐 大摩估今年首季每股派幾多息？

HSBC滙豐 （00005） 將於5月2日召開董事會下設委員會會議，審議今年第一季業績及會否派發今年普通股第一次股息。摩根士丹利利發表報告，稱分派前景令該行對滙豐予以「超配」評級，目標價由64.4元上調至65.2元，並預期滙豐首季將派息每股8美仙，並宣布10億美元回購。高盛亦發表報告，更預期首季滙豐每股派息10美仙，今年全年會有20億美元回購。

大摩報告稱，亞洲區銀行今年開局穩固，關注滙豐的資本回報，HIBOR走低屬負面因素，但留意到香港的財富管理及保險銷售強勁，市場活動收入亦支持收入增長。超配評級建基於：加息對回報的利好未在股價反映；有形股東權益回報（RoTE）在今年和明年分別會恢復到13.7%和13.8%，增長表現不佳的情況會結束，未來的增長將與環球銀行看齊，對收入的信心增強，並有能力保持較低的成本收入比；預計市場將更關注亞洲宏觀前景的改善。

大摩並預期滙豐今年首季收入153億美元，按年增22%，當中淨利息收益逾85億美元，亦增22%。撥備前利潤逾70億美元，按年增49%。預期信貸損失10億美元，按年增56%。稅前利潤逾92億美元，按年升1.2倍。每股盈利料36美仙，按年增1.4倍。大摩預計滙豐今年普通股權一級資本（CET1）比率達15.2%。

高盛：料滙豐調整淨利息收益指引

高盛認為，市場就滙豐首季業績，會關注今年較早前生效的《國際財務報告準則》的會計變化下，滙豐管理層或更新淨利息收益指引，因應上述變化，原先所預期今年全年淨利息收益逾360億美元，或會減少約20億美元；亦會關注股東回報包括派息及宣布回購；投資者亦可能希望了解香港今年初和內地恢復通關後，內地旅客對滙豐存款增長和理財收入的積極影響最新數據。該行維持對滙豐目標價75元，評級買入。

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編輯：胡學能