  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜HSBC】滙豐5.2季績出爐　大摩、高盛估今年首季每股派幾多息？

股市 10:45 2023/04/20

分享：

分享：

【大行報告｜HSBC】滙豐5.2季績出爐　大摩估今年首季每股派幾多息？

HSBC滙豐 （00005） 將於5月2日召開董事會下設委員會會議，審議今年第一季業績及會否派發今年普通股第一次股息。摩根士丹利利發表報告，稱分派前景令該行對滙豐予以「超配」評級，目標價由64.4元上調至65.2元，並預期滙豐首季將派息每股8美仙，並宣布10億美元回購。高盛亦發表報告，更預期首季滙豐每股派息10美仙，今年全年會有20億美元回購。

滙豐高調反擊平保轉型建議「蠶食股息及股東價值」可見【下一頁】

大摩報告稱，亞洲區銀行今年開局穩固，關注滙豐的資本回報，HIBOR走低屬負面因素，但留意到香港的財富管理及保險銷售強勁，市場活動收入亦支持收入增長。超配評級建基於：加息對回報的利好未在股價反映；有形股東權益回報（RoTE）在今年和明年分別會恢復到13.7%和13.8%，增長表現不佳的情況會結束，未來的增長將與環球銀行看齊，對收入的信心增強，並有能力保持較低的成本收入比；預計市場將更關注亞洲宏觀前景的改善。

大摩並預期滙豐今年首季收入153億美元，按年增22%，當中淨利息收益逾85億美元，亦增22%。撥備前利潤逾70億美元，按年增49%。預期信貸損失10億美元，按年增56%。稅前利潤逾92億美元，按年升1.2倍。每股盈利料36美仙，按年增1.4倍。大摩預計滙豐今年普通股權一級資本（CET1）比率達15.2%。

高盛：料滙豐調整淨利息收益指引

高盛認為，市場就滙豐首季業績，會關注今年較早前生效的《國際財務報告準則》的會計變化下，滙豐管理層或更新淨利息收益指引，因應上述變化，原先所預期今年全年淨利息收益逾360億美元，或會減少約20億美元；亦會關注股東回報包括派息及宣布回購；投資者亦可能希望了解香港今年初和內地恢復通關後，內地旅客對滙豐存款增長和理財收入的積極影響最新數據。該行維持對滙豐目標價75元，評級買入。

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？  亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略   

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

相關文章：

【大行報告｜滙豐】摩通料滙豐首季稅前盈利增長將見頂　降目標價至61元

編輯：胡學能

港股 大行報告 滙豐控股（00005） 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【稻米價格】今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口　分析料米價勢飈
【稻米價格】今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口　分析料米價勢飈
【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）
【美股裁員】迪士尼最快下周裁員數千人　Meta據報本周啟動新一輪4000人裁員
【美股裁員】迪士尼最快下周裁員數千人　Meta據報本周啟動新一輪4000人裁員
【美股收市】加息預期升溫 道指跌79點 納指靠穩
【美股收市】加息預期升溫 道指跌79點 納指靠穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款