▲ 【港元滙價】銀行結餘失500億創14年半低 香港下月加P息？

港滙續處弱勢，金管局今（19日）清晨公布承接逾69億港元沽盤，向市場釋出近9億美元，香港銀行體系總結餘明日（20日）將跌至492.3億港元，跌破2019年4月2日總結餘收報542.1億港元近年低位，是2008年11月18日約520億元水平以來新低。銀行界人士指，港美息差仍顯著，結餘或將續跌向約200億港元水平，惟結餘水平即使低至數十億港元，仍足夠銀行體系正常運作。

近期走勢各異的不同年期港元拆息（HIBOR）在結餘跌破近年低位後終見全綫上升，其中與樓按相關的1個月港元拆息報逾2.86厘，按日升逾5點子，12個月拆息報約4.29厘，升不足0.1點子，惟該2個年期拆息仍較相應年期美元拆息（LIBOR）低約2.1厘、逾1.1厘。惟港滙仍續弱勢，今晚9時36分，報7.8497。

港元貨幣體系仍穩健 外滙儲備資產相當於香港流通貨幣5倍多

值得留意的是，本港3月整體外滙儲備資產為4307億美元，按月仍增16億美元，總結餘為其中的組成部分，縱使總結餘處低位，港元貨幣體系仍穩健，據金管局公布，外滙儲備資產相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約41%。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，港美息差明顯，吸引交易員套息，致港滙觸7.85弱方保證，引發「接錢」而流出資金，由於息差因素尚存，料體系總結餘或續跌，可能跌至約200億元。不過他指出，總結餘水平在2008金融海嘯前的年份曾只有30億港元以下，亦足夠銀行體系正常運作，而因港元拆息昨反彈不算明顯，拆息走勢而言，下月初美國議息後，香港銀行對港元最優惠利率（Prime rate，P）的決定，較大機會續按兵不動。

銀行界：港美息差較2019年結餘低位更闊 市場無懼港元拆息急彈

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，金管局接錢後，美元兌港元12個月期掉期點子為負值超過840點子，比上周情況更略低，短期而言套息空間仍甚顯著，體系總結餘有可能跌穿400億元，但隨着總結餘愈來愈少，港元拆息回升的機會增加，從而可能收窄與美息的差距。

半年結將至，李若凡認為，一些銀行若發現港元資金不太充裕而要從市場拆借入港元，屆時就會推升港元需求，1個月及3個月港元拆息在今年6月或會因此升至4厘以上。P方面，她認為取決於市場對聯儲局會否續調整美息的看法，若5月儲局加息後，市場認為美息今年餘下時間高企不變，則香港銀行仍有機會在今年上半年內加P，但若市場認為儲局年內或減息，相信P則維持不變。

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，港滙昨在金管局接錢後不久又再重返貼近7.85水平，相信市場不單止已克服總結餘跌到某水平港元拆息會急彈的恐懼，且認為現況是「水浸」，無意慾修正港美息差，而目前息差水平更較2019年4月初息差不足1厘為大。他亦表示，體系結餘即使跌至低位，而以外滙基金票據規模現逾1萬億港元，若金管局從市場贖回票據，體系總結餘就會增加。

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記者：胡學能