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【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下盒馬傳正籌備在港IPO　可能最快明年上市　盒馬回應：暫時沒有更多評價

股市 21:28 2023/04/19

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阿里巴巴旗下盒馬傳正籌備在港IPO　可能最快明年上市

外電引述消息指，阿里巴巴 （09988） 正準備將盒馬分拆在港上市，並正與中金及摩根士丹利商討上市事宜。內媒引述盒馬方面表示，對市場傳言暫時沒有更多評價。

消息人士指，盒馬上市計劃仍在早期階段，並可能要到明年或更晚時候才上市。據指，盒馬的IPO規模以及目標估值仍在評估中。不過，阿里巴巴也可能決定不將盒馬進行上市。

報道指，中金及大摩拒絕置評。

盒馬創立於2016年，為阿里巴巴的自營生鮮及日用品零售連鎖店。截至2022年3月31日，盒馬擁有273家自營盒馬鮮生門店，主要位於中國一、二綫城市。

盒馬於業績中歸屬於中國零售商業業務。

阿里巴巴於3底宣布調整組織架構，並設立六大業務集團，而每個業務集團都將有獨立融資並尋求單獨上市的可能性。此前，市場傳出阿里巴巴最快分拆菜鳥物流獨立於港上市。

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編輯：袁諾曦

港股 盒馬 分拆 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 IPO
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