【恒大危機】萬科大股東深鐵接手恒大深圳項目 總投資額464億人幣

據深圳公共資源交易公共服務平台公布，原由中國恒大（03333）持有的深圳市龍崗區橫崗排榜村舊改項目，持有者已由恒大集團變為深鐵置業。深鐵置業同時是另一內地發展商萬科(02202)的大股東。項目更新範圍用地面積約60.66萬平方米，拆除範圍用地面積50.59萬平方米；其中，住宅131.85萬平方米，含保障性住房合計26.1萬平方米，項目計劃總投資464.4億元人民幣。

【騰訊700】騰訊再推限玩令 未成年玩家五一假期最多登錄10小時 詳情請看【下一頁】

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7

龍崗區四聯社區排榜村城市更新項目2016年底啟動，位於深圳市龍崗區橫崗街道辦，是橫崗面積最大的一個舊改項目。該項目原由桑泰集團中標開發，後於2019年引入恒大，二者共同操盤。在恒大遭遇流動性危機之後，橫崗四聯排榜村舊改的進展也陷入停滯。

另外有消息指，律師事務所White & Caee LLP 在電話會議上邀請中國恒大債權人加入委員會，針對其債務重組方案提出訴求，目的之一是讓指導委員會有更長的時間來考慮該重組計劃。有指中國恒大離岸債權人收回資金面臨持久戰，中國垃圾級美元債的跌勢或許才剛開始。

莎莎上季度零售批發營業額增三成 港澳同店銷售大升六成 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機