  • 25°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 22:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】萬科大股東深鐵接手恒大深圳項目 總投資額464億人幣

股樓投資 21:54 2023/04/19

分享：

分享：

據深圳公共資源交易公共服務平台公布，原由中國恒大（03333）持有的深圳市龍崗區橫崗排榜村舊改項目，持有者已由恒大集團變為深鐵置業。深鐵置業同時是另一內地發展商萬科(02202)的大股東。項目更新範圍用地面積約60.66萬平方米，拆除範圍用地面積50.59萬平方米；其中，住宅131.85萬平方米，含保障性住房合計26.1萬平方米，項目計劃總投資464.4億元人民幣。

【騰訊700】騰訊再推限玩令 未成年玩家五一假期最多登錄10小時  詳情請看【下一頁

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

龍崗區四聯社區排榜村城市更新項目2016年底啟動，位於深圳市龍崗區橫崗街道辦，是橫崗面積最大的一個舊改項目。該項目原由桑泰集團中標開發，後於2019年引入恒大，二者共同操盤。在恒大遭遇流動性危機之後，橫崗四聯排榜村舊改的進展也陷入停滯。

另外有消息指，律師事務所White &　Caee LLP 在電話會議上邀請中國恒大債權人加入委員會，針對其債務重組方案提出訴求，目的之一是讓指導委員會有更長的時間來考慮該重組計劃。有指中國恒大離岸債權人收回資金面臨持久戰，中國垃圾級美元債的跌勢或許才剛開始。

莎莎上季度零售批發營業額增三成 港澳同店銷售大升六成  詳情請看【下一頁

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

萬科企業（02202） 港股

下一篇文章

【持續進修】Google香港推數碼人才計劃 將提供2,000個助學金名額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款